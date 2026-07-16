Tramonto e plenilunio nel Bosco di Serra Guarneri: il 29 luglio escursione al crepuscolo con degustazione a km 0

Sarà un’esperienza straordinaria quella che il 29 luglio prossimo al crepuscolo, vedrà legati insieme due dei fenomeni astrali più belli che si possano vivere nelle giornate estive in Sicilia: il tramonto del sole e il sorgere della luna in plenilunio.

Un’escursione guidata facile, raccontata dalle guide ambientali escursionistiche AIGAE immersi nello scenario naturalistico del Bosco di Serra Guarneri a pochi chilometri da Cefalù, sopra il piccolo borgo marinaro di Sant’Ambrogio.

Seguendo il sentiero che arriverà fino al panoramico affaccio mozzafiato, si potrà osservare il tuffo in mare della nostra stella solare e il sorgere della luna nella serata del plenilunio.

Tra i due eventi e nell’attesa del sorgere della luna, sarà possibile assaporare una piccola degustazione di prodotti del territorio a km0 per gustare in condivisione questo momento magico e suggestivo.

Due le modalità di partecipazione: partecipare al percorso guidato,osservazione della luna e degustazione, o esclusivamente alla osservazione del tramonto e sorgere della luna con degustazione.

Apuntamento: ore 19.00 Chiesa nostra signora di Guarneri per i partecipanti all’escursione completa, altrimenti alle ore 20.00 per i partecipanti solo alla osservazione del tramonto e sorgere della luna con degustazione.

Tipologia di percorso è facile adatto a tutti, la camminata per bambini dagli 8 anni in su, per la sola osservazione e degustazione nessuna limitazione di età.

Si consiglia abbigliamento: sportivo estivo con pantaloni lunghi preferibilmente, con giacca al seguito, scarpe da trekking o sportive con suola scolpita, un litro e mezzo di acqua almeno.

Attrezzatura: zaino leggero, torcia luminosa, bastoncini per chi li preferisce non obbligatori.

Per le Informazioni e adesioni solo su prenotazione, con contributo di €10 a persona.

Organizzato dalla Proloco di Sant’ Ambrogio nell’ambito della sua attività di promozione e valorizzazione del territorio, del patrimonio naturalistico e culturale locale.

NB: Le iscrizioni si chiudono domenica 26 luglio,la quota va versata sul C/C Postale n.001081206615 intestato a Pro loco Sant’ Ambrogio APS. Vanno specificati nome,cognome e codice fiscale di ogni singolo partecipante ai fini dell’ assicurazione e il tipo di opzione scelta. Il numero massimo di iscritti per l’opzione escursione è di 30 persone.

Contatti telefono 339 4871621 anche WhatsApp

Mail proloco@santambrogio-cefalu.it