Traversata Liccia – Canna. Informazioni e dettagli

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il 1° agosto si avvicina e vogliamo dare qualche informazione in più sulla traversata. Intanto vi invitiamo a dare conferma entro domani sera in modo da consentirci di organizzare al meglio gli spostamenti e tutto il resto. Riguardo agli spostamenti, dopo il raduno alle 8 a Liccia, con il minor numero di macchine possibile ci porteremo al bivio per la torretta antincendio e da lì, visto che la strada è dissestata, trasferiremo con mezzi opportuni i partecipanti a Piano Ferro.

Appena ci riuniamo, tutti insieme partiremo guidati da Vice Bonomo e Laetitia Bourget. Alcuni generosi partecipanti si sacrificheranno andando a Canna con le macchine in modo da garantire il rientro ai partecipanti. Arrivati a Canna, godremo di ciò che rende la vita veramente piacevole, il paesaggio, il buon cibo, la musica e lo stare insieme, allietati dal contributo di Roberto Sottile che presenterà il suo libro “Suca. Storia e usi di una parola”.Alla fine della giornata, i più temerari ritorneranno a piedi. Tutti gli altri rientreranno in macchina, percorrendo la Petralia-Piano Battaglia-Isnello. Ricordiamo di usare una buona protezione solare, un cappellino e delle comode scarpe, meglio se da trekking o comunque chiuse e da sport, e naturalmente raccomandiamo di portare con voi una sufficiente scorta di acqua, almeno 1 L a persona. Vi aspettiamo numerosi e faremo del nostro meglio per rendere piacevole la giornata.