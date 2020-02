Tremano ancora le Madonie. Forte scossa di magnitudo 3.4 a Scillato

L’evento è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra Scillato e Caltavuturo, a una profondità di 6 chilometri

Una scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore di oggi 20 febbraio dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona delle Madonie. Il sisma – di magnitudo 3.4 – è avvenuta ad una profondità di 6 chilometri ed è stato registrato nel cuore della notte, alle 2.19 a quattro chilometri dal centro abitato di Scillato e a cinque da Caltavuturo. La scosse sono state localizzate dalla Sala Sismica INGV-Roma. Altri comuni palermitani vicini all’epicentro: Polizzi Generosa, Sclafani Bagni, Collesano e Castellana Sicula. Il terremoto è stato avvertito sensibilmente dagli abitanti dei comuni del comprensorio. In tanti si sono svegliati nel cuore della notte. Non si registrano danni a persone o cose. Si tratta della quarta scossa nella zona di Scillato in pochi giorni.