Tribunale riconosce l’abuso di contratti a termine nei Forestali di Castelbuono

Buone notizie per i forestali siciliani che rientrano nel foro di Termini Imerese, sezione Lavoro.

Con plurime sentenze, rese anche in favore di cittadini castelbuonesi, il Tribunale interessato ha riconosciuto il danno comunitario da precariato in giudizi patrocinati dallo studio legale Fasano di Palermo.

Il danno per abuso dei contratti a termine, nei confronti dei forestali siciliani, inaugurato nel 2015 con un denunzia al Parlamento Europeo da parte dello studio legale Fasano, adesso è dichiarato anche dai Tribunali siciliani (sentenze recentissime ottenute tutte dopo il mese di marzo 2025).

Con plurimi provvedimenti resi dal Foro di Messina, Trapani, Termini Imerese e dalla Corte di appello di Catania, in secondo grado, in giudizi patrocinati dallo studio legale Fasano di Palermo, sono stati riconosciuti i diritti dei ricorrenti al giusto ristoro, per il precariato ingiustificato, procrastinatosi per oltre un trentennio.

In particolare, i Tribunali, nel dichiarare il rapporto dei lavoratori forestali quale rapporto a tempo determinato e non già stagionale, hanno così statuito sul punto: “dichiara l’illegittimità della reiterazione dei rapporti a termine stipulati tra l’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA e ******nel periodo compreso tra il 2001 e il 2024; – per l’effetto, condanna l’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA a pagare alla ricorrente, a titolo risarcitorio, dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo senza cumulo con la rivalutazione monetaria”.

Condannata la Regione, in favore di parte ricorrente, al versamento di ben dieci mensilità della retribuzione tabellare base.

Ciò vuol dire tecnicamente che se un forestale percepisce una retribuzione tabellare base di 1.500 euro, la Regione dovrà versargli circa 15.000 euro (1.500,00 x 10) cui aggiungere, sempre a titolo risarcitorio, la liquidazione degli scatti biennali di anzianità legati al precariato (circa 3.000,00), per un totale di quasi 20.000,00, considerata anche la condanna alle spese legali.

I Tribunali, quindi, muovendo da una lettura euro unitaria del caso hanno richiamato la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia che, in più passaggi, ha infatti specificato che “il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro” (v. Corte di Giustizia 3 giugno 2021, causa C-726/2019)

In particolare, secondo i Tribunali Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest’ultima, di appartenenza del ricorrente (cfr. alleg. 7- certificato di servizio). Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.

Il Tribunale di Messina, nella specie, ha così valutato sul punto, ai fini del rapporto a tempo determinato: “Non può mettersi in discussione che i lavoratori inseriti nei contingenti “di operai con garanzia di fascia occupazionale” limitata ad un certo numero di giornate lavorative siano lavoratori a tempo determinato, come del resto emerge dal testo della legge regionale, per la contrapposizione tra gli operai inseriti in tali contingenti e quelli inseriti nel “contingente di operai a tempo indeterminato”. Ne deriva che ai suddetti lavoratori debbano trovare applicazione le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel D.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel D.lgs. 81 del 2015) che, come noto, si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale”.

Il commento a caldo dell’avvocato Angela Maria Fasano.

Siamo molto soddisfatte del risultato ottenuto. Nel lontano 2015, quando abbiamo avviato queste azioni, molte organizzazioni sostenevano che non avremmo mai avuto ragione. Avevamo tutti contro, sindacati, associazioni ed anche alcuni colleghi.

Adesso, a distanza di dieci anni, il tempo è stato galantuomo e ha fortunatamente risposto alle critiche con dati concreti. Abbiamo studiato tanto, siamo state più volte a Bruxelles in Commissione PETI, ci siamo battute A GRAN VOCE PER DIRITTI INNEGABILI DEI LAVORATORI CONTRO IL PARADIGMA DI UNA PRECARIETA’ NON MERITATA.

Siamo state le prime (nell’anno 2015) a parlare pubblicamente di danno comunitario reso in sofferenza della categoria forestale e questo giornale ne è testimone. L’azione è proprio partita dal Comune di Castelbuono con un lungo articolo pubblicato nell’anno 2015. La paternità dell’azione, quindi, è innegabile che appartenga al nostro studio. E I DOCUMENTI DEPOSITATI NE SONO PROVA CERTA.

Siamo concretamente orgogliose del duro lavoro svolto soprattutto a fronte di chi ci dava torto e che adesso invece sponsorizza promuove le nostre azioni.

E siamo ancora più orgogliose del fatto che molti sindacati che prima sconsigliavano di depositare i ricorsi in favore della categoria forestale, adesso spingono i propri associati a farli.

Abbiamo aperto un varco. Certo, il percorso non sarà facile, sappiamo che abbiamo contro la Regione ed anche il Governo. Abbiamo contezza del fatto che saranno depositati gli appelli e che alcuni Tribunali non accoglieranno la nostra tesi. Ma noi andremo avanti. Sempre. È innegabile che i forestali hanno ragione piena.

E la caparbietà che ci ha spinte 10 anni fa a credere in questa causa per circa 200 forestali della Madonie, ci accompagnerà anche in questo secondo decennio di battaglie per tutti i forestali che si sono affidati a noi e adesso sono tantissimi (seguiamo ormai forestali da ogni parte della Sicilia), e che dovranno vedere soddisfatto il loro diritto ad una prestazione lavorativa non più contraddistinta dal paradigma della precarietà, ma della certezza occupazionale in ossequio alla dignità del lavoro.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, recita l’articolo 4 della Costituzione italiana, sottolineando l’importanza del lavoro come diritto fondamentale e impegno della società nel garantirlo.

Mi piace lasciare i nostri lettori con una frase di Papa Francesco.

“Quando un’attività non lascia spazio a uno svago salutare, a un riposo riparatore, allora diventa una schiavitù, Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita.

Ci ragioni la nostra Regione, ci ragioni su questa frase e si soffermi sul concetto di “dignita”.

Studio Legale Fasano