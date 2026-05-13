Truffa sventata a Castelbuono: decisivo l’intervento di due vigilesse. I due malviventi fermati dai Carabinieri in via Cefalù

Dopo la recente truffa che nei giorni scorsi aveva colpito una coppia di cittadini di Castelbuono, con un significativo furto di denaro, oggi un nuovo tentativo è stato fortunatamente sventato grazie alla prontezza e all’intuito di una agente della polizia municipale del centro madonita.

Tutto è iniziato in mattinata nei pressi di via Papa Giovanni, dove due vigilesse erano impegnate nel normale servizio di controllo del territorio. Durante il pattugliamento hanno notato un’autovettura aggirarsi ripetutamente nella zona con atteggiamento sospetto. A quel punto una delle due agenti si è avvicinata al mezzo. All’interno dell’auto si trovavano un uomo alla guida e una donna intenta a consultare il navigatore satellitare. Alla domanda su dove fossero diretti, i due hanno risposto di voler raggiungere via Benedettini. Insospettita dal comportamento della coppia, l’agente ha chiesto i documenti di identità, ma a quel punto i due si sono dati improvvisamente alla fuga a bordo dell’auto.

Il riferimento a via Benedettini ha subito fatto scattare ulteriori verifiche da parte della vigilessa, che si è recata immediatamente nella zona. Giunta sul posto, ha notato davanti a un’abitazione lo stesso uomo visto poco prima alla guida del mezzo, intento a convincere una signora ad aprire la porta di casa, presumibilmente nel tentativo di mettere a segno una truffa. Accortosi della presenza dell’agente, anche lui si è dato rapidamente alla fuga.

Immediata la segnalazione ai carabinieri della locale stazione. La pattuglia dei Carabinieri di Castelbuono si è subito attivata e ha rintracciato e fermato la coppia in via Cefalù. Successivamente i due malviventi sono stati trasferiti presso il comando dei carabinieri di Cefalù per gli accertamenti del caso. Secondo quanto emerso, l’uomo alla guida dell’autovettura sarebbe risultato con precedenti penali e privo di patente.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza del controllo del territorio e della collaborazione tra polizia municipale e carabinieri nel contrastare le truffe, fenomeno che continua a destare forte preoccupazione soprattutto nei piccoli centri e tra le persone più vulnerabili.