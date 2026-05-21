Tumminello apre il dibattito sui grani antichi: “Presente e Futuro – Il Caso Tumminello”

Giovedì 22 maggio 2026 alle ore 17.00, presso Tumminello Bakery a Castelbuono, un incontro aperto al pubblico tra ricerca, alimentazione mediterranea e valorizzazione del territorio siciliano.

Un confronto aperto sul valore dei grani antichi siciliani, sul loro ruolo nell’alimentazione contemporanea e sulle prospettive future di una filiera che unisce tradizione, ricerca e innovazione.

Nasce con questo obiettivo “I Grani Antichi, Presente e Futuro – Il Caso Tumminello”, l’evento organizzato da Tumminello che si terrà giovedì 22 maggio 2026 alle ore 17.00 presso Tumminello Bakery, in via Dante Alighieri 22 bis a Castelbuono.

L’incontro rappresenta un momento di dialogo tra professionisti, studiosi, giornalisti e appassionati del settore agroalimentare, con particolare attenzione ai temi della qualità delle materie prime, della dieta mediterranea e della valorizzazione dei grani antichi siciliani attraverso esperienze imprenditoriali concrete.

Ad intervenire saranno:

Maurizio Artusi , critico enogastronomico

, critico enogastronomico Clara Minissale , giornalista e critico gastronomico

, giornalista e critico gastronomico Giuseppe Russo , dirigente di ricerca del Consorzio Gian Pietro Ballatore

, dirigente di ricerca del Consorzio Gian Pietro Ballatore Francesca Cerami , presidente dell’Istituto Dieta Mediterranea IDIMED

, presidente dell’Istituto Dieta Mediterranea IDIMED Giovanni Tumminello, responsabile produzione Tumminello SRL

A moderare l’incontro sarà il giornalista e direttore della testata l’Obiettivo, Ignazio Maiorana.

L’evento sarà anche l’occasione per raccontare il percorso che ha portato Tumminello alla nascita della linea GraniSì, progetto dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione dei grani antichi siciliani, frutto di ricerca, studio e collaborazione con il territorio.

«Vogliamo creare un momento di confronto autentico – spiegano da Tumminello – per parlare non solo di prodotti, ma soprattutto di cultura alimentare, sostenibilità e identità siciliana. I grani antichi rappresentano una risorsa importante per il futuro dell’alimentazione mediterranea e crediamo sia fondamentale condividere conoscenze ed esperienze con il pubblico e con gli operatori del settore».

L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

INFO EVENTO

📍 Tumminello Bakery – Via Dante Alighieri 22 bis, Castelbuono

📅 Giovedì 22 maggio 2026

🕔 Ore 17.00

Sono disponibili solo 20 posti

Per partecipare è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 345 995 9296.

Per informazioni info@biscottitummminello.it