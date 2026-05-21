Tumminello apre il dibattito sui grani antichi: “Presente e Futuro – Il Caso Tumminello”
Giovedì 22 maggio 2026 alle ore 17.00, presso Tumminello Bakery a Castelbuono, un incontro aperto al pubblico tra ricerca, alimentazione mediterranea e valorizzazione del territorio siciliano.
Un confronto aperto sul valore dei grani antichi siciliani, sul loro ruolo nell’alimentazione contemporanea e sulle prospettive future di una filiera che unisce tradizione, ricerca e innovazione.
Nasce con questo obiettivo “I Grani Antichi, Presente e Futuro – Il Caso Tumminello”, l’evento organizzato da Tumminello che si terrà giovedì 22 maggio 2026 alle ore 17.00 presso Tumminello Bakery, in via Dante Alighieri 22 bis a Castelbuono.
L’incontro rappresenta un momento di dialogo tra professionisti, studiosi, giornalisti e appassionati del settore agroalimentare, con particolare attenzione ai temi della qualità delle materie prime, della dieta mediterranea e della valorizzazione dei grani antichi siciliani attraverso esperienze imprenditoriali concrete.
Ad intervenire saranno:
- Maurizio Artusi, critico enogastronomico
- Clara Minissale, giornalista e critico gastronomico
- Giuseppe Russo, dirigente di ricerca del Consorzio Gian Pietro Ballatore
- Francesca Cerami, presidente dell’Istituto Dieta Mediterranea IDIMED
- Giovanni Tumminello, responsabile produzione Tumminello SRL
A moderare l’incontro sarà il giornalista e direttore della testata l’Obiettivo, Ignazio Maiorana.
L’evento sarà anche l’occasione per raccontare il percorso che ha portato Tumminello alla nascita della linea GraniSì, progetto dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione dei grani antichi siciliani, frutto di ricerca, studio e collaborazione con il territorio.
«Vogliamo creare un momento di confronto autentico – spiegano da Tumminello – per parlare non solo di prodotti, ma soprattutto di cultura alimentare, sostenibilità e identità siciliana. I grani antichi rappresentano una risorsa importante per il futuro dell’alimentazione mediterranea e crediamo sia fondamentale condividere conoscenze ed esperienze con il pubblico e con gli operatori del settore».
L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.
INFO EVENTO
📍 Tumminello Bakery – Via Dante Alighieri 22 bis, Castelbuono
📅 Giovedì 22 maggio 2026
🕔 Ore 17.00
Sono disponibili solo 20 posti
Per partecipare è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 345 995 9296.
Per informazioni info@biscottitummminello.it
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