Tumminello Biscotti: il nostro ritorno in Germania, tra emozione e dolcezza. Le novità del Natale 2025

Dal 4 all’8 ottobre abbiamo avuto il grande piacere di partecipare ad Anuga 2025 a Colonia, una delle fiere internazionali più importanti dedicate al settore alimentare. È stata un’occasione preziosa per incontrare, confrontarci e portare la dolce Sicilia nel cuore dell’Europa. Ma per noi, questa esperienza ha avuto un significato ancora più profondo.

Colonia dista solo pochi chilometri da Düsseldorf, la città dove i nostri genitori arrivarono negli anni ’60. Vi rimasero fino al 1977, quando decisero di tornare a Castelbuono per aprire un piccolo panificio-biscottificio artigianale. È da quel forno di paese, da quegli impasti e da quei profumi che è nata la nostra storia. Tornare oggi in quei luoghi, di cui i nostri genitori ci parlavano sempre, per rappresentare Tumminello Biscotti e la Sicilia dell’eccellenza enogastronomica, è stato davvero emozionante.

È come chiudere un cerchio, un ritorno alle origini con la consapevolezza di quanto cammino sia stato fatto.

Anuga è stata anche l’occasione perfetta per presentare alcune novità a cui teniamo particolarmente, dove tradizione, arte e innovazione si incontrano.

Le nuove latte “Arcà” – quinta edizione

Quest’anno abbiamo collaborato con Mauro Fornasero , un artista che ha saputo dar forma e colore alla nostra visione. Le tre nuove latte da collezione racchiudono il meglio della nostra pasticceria ripiena, insieme a due nuove creazioni che profumano di Sicilia: Dolcini ripieni al mandarino e mandorle e Dolcini ripieni al pistacchio e limone .

Abbiamo ripensato completamente la linea di pasticceria in astuccio, donandole un’anima ancora più autentica. “Duci Siculi” è il nuovo nome che racchiude decorazioni ispirate ai colori e ai motivi del nostro territorio. Confezioni dal design moderno ma dal cuore artigianale: un omaggio alla nostra tradizione dolciaria.

Abbiamo arricchito la nostra linea continuativa con due nuove latte, create per contenere una dolce novità: le Dolcezze alle mandorle miste. Sono pasticcini della tradizione preparati con mandorle locali di altissima qualità, un piccolo scrigno di sapori che profuma di Sicilia.

Essere qui, a Colonia, con le nostre radici nel cuore e le nostre creazioni sul tavolo, è stato un privilegio.

Ogni biscotto, ogni confezione racconta la storia della nostra famiglia, di un ritorno e di un sogno che continua a crescere.

Tumminello Biscotti non è solo un marchio: è la nostra vita, una storia di famiglia che da Castelbuono continua a portare dolcezza nel mondo.