Tumminello contro il nulla di fatto dell’amministrazione, per uscire da questa crisi non basta guidare un’autobotte

L’opposizione torna a criticare l’amministrazione di Castelbuono accusandola di immobilismo di fronte alla crisi in corso con un video pubblicato dal capogruppo Tumminello.

Secondo l’ex sindaco, fino ad ora, nessuna parola il Sindaco ha speso circa i programmi che intende mettere in atto a favore dei cittadini e delle attività commerciali, a differenza dello Stato e della Regione che hanno attuato diversi provvedimenti in materia economica e sanitaria.

La Regione ha, in particolare, erogato somme al comune di Castelbuono già disponibili nella misura del 30% che sono tuttora inutilizzate.

Il Sindaco, prosegue Tumminello, è solo bravo a guidare il furgone e l’autobotte per fornire l’acqua ad un cittadino ma quando si tratta di fronteggiare l’esigenze e l’emergenza vissuta dal 40% dei cittadini e le difficoltà psicologiche del rimanente 60% si è dimostrato totalmente incapace.

Incapace di redigere il bilancio di previsione 2020, il rendiconto 2019 e di dare atto a politiche di sostegno economico per le fasce più deboli.

L’amministrazione ha solo messo a disposizione 4 mila euro che sono nulla rispetto al dramma economico che la popolazione sta vivendo alla quale, invece, andrebbero approntate decisioni quali le rate dei mutui e la tassazione dei tributi locali.

Le critiche, inoltre, sono dirette anche ai consiglieri di maggioranza rimasti silenziosi tutto questo tempo, più interessati al prestigio della poltrona che a produrre idee e contenuti da sottoporre al programma di azione della giunta che sostengono, senza peraltro avere fatto neanche un gesto simbolico quale la devoluzione del loro gettone di presenza.

Per Tumminello, l’amministrazione si trova nelle condizioni di potere spendere danaro che in passato non era disponibile, quale appunto l’avanzo di gestione che, oltre ai sostegni regionali, potrebbe risollevare o almeno sostenere i cittadini che soffrono queste inimmaginabili difficoltà.

Sotto il video integrale.