Tumminello critica il Sindaco per un post su FB, Castelbuono in comune interrompe l’attività di contrasto politico

In questi giorni siamo abituati a sentire appelli alla compostezza nel cambiamento delle nostre abitudini per contenere il focolaio legato ai contagiati dal coronavirus concentrato nelle regioni del nord seguiti da misure drastiche per evitare che il sistema sanitario entri in crisi.

Il sindaco Cicero in un post pubblicato su Facebook – commentando un video ironico sulle nuove abitudini da tenere al bar – parla di situazione di panico che si sta generando, parole che non sono esattamente in linea con quelle spese dal resto delle istituzioni comprese le più alte carico dello Stato per far comprendere agli italiani il senso del grave momento che stiamo vivendo.

Non è il video in sé che fa discutere, assolutamente innocente e divertente, ma il ruolo istituzionale rivestito dal sindaco che, parlando a caso di panico, potrebbe dare un messaggio ai cittadini che facilmente potrebbero travisarlo visto il tenore delle parole utilizzate.

Il messaggio in questi termini, infatti, non è passato inosservato e ha suscitato le dure critiche dell’opposizione guidata da Antonio Tumminello che ha commentato così l’uscita del primo cittadino di Castelbuono:

Mi corre l’obbligo di farle notare … che un Sindaco non dovrebbe scherzare su questioni che a livello istituzionale stanno impegnando, non poco, tutti, specie dopo l’appello del Presidente della Repubblica.

Ma se non ha senso istituzionale almeno abbia rispetto per i 5883 ammalati e i 233 morti.

Inoltre il movimento politico Castelbuono in comune, consapevole del delicato momento che sta attraversando l’Italia sospenderà, da oggi e fino a quando non sarà dichiarato superato lo stato di emergenza, qualsiasi forma di attività politica di contrasto all’azione politico-amministrativa dell’amministrazione comunale, ciò per evitare di distrarre il sindaco da quella che viene considerata da noi una delle parentesi più drammatiche dell’ultimo secolo.

L’obiettivo non è quello di regalare al sindaco un momento di “ricreazione” ma di sollecitarlo a dedicarsi con tutte le sue forze verso iniziative e obiettivi di sua competenza che siano sinergici e in linea con i provvedimenti regionali e nazionali.

Il coordinamento di Castelbuono in Comune