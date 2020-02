Tumminello esprime solidarietà a Ignazio Maiorana e condanna il clima di silenzio esistente a Castelbuono

A proposito della recente notizia della querela al direttore responsabile del periodico l’Obiettivo, parole dure provengono da Antonio Tumminello in alcuni video diffusi sui social in queste ore.

Secondo il capogruppo “l’attuale amministrazione è assolutamente inadeguata con un sindaco vendicativo che si fa valere e per tale ragione c’è un silenzio tombale sotto ogni punto di vista; contro chi prova a dire qualcosa si trova subito la soluzione, come nel caso di Ignazio Maiorana, direttore responsabile del periodico l’Obiettivo che ha scritto un articolo sui fatti riguardati il Consorzio Produttori Madoniti che aveva la gestione dell’Eremo di Liccia, per la quale”, ricorda Tumminello, “su sollecitazione anche di Mauro Piscitello, attuale presidente del consiglio e all’epoca consigliere alleato di Tumminello, fu mandato un controllo per verificare se tale gestione fosse in regola e invece risultarono irregolarità contestate in un verbale contro il quale fu fatto ricorso al TAR dove il Consorzio risultò soccombente”. In basso i tre video sul tema pubblicati dal capogruppo Tumminello.