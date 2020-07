Tumminello, il Divino Guarcello ci sarà, Sant’Anna chissà

Il capogruppo dell’opposizione Tumminello – in un video pubblicato su Facebook – attacca l’amministrazione comunale perché anziché prendere provvedimenti contro l’emergenza economica Covid-19 si occupa di questioni frivole come l’approvazione del Divino Festival e le tariffe del Cine Astra.

Aggiunge che l’amministrazione ha la scarsa media di due giunte al mese dedicate a questioni come il Divino – fondato dal suo assessore Guarcello – senza fare nulla per la crisi e senza utilizzare le somme per risvegliare l’economia di Castelbuono.

Inoltre lamenta che nessun contributo alle attività, nessuna iniziativa dedicata al lavoro, nessuna decisione sui trasferimenti aggiuntivi – 400.000 euro – per l’emergenza Covid-19.

Conclude Tumminello che, ad oggi, non ci sono notizie del bilancio in consiglio comunale e del rendiconto i cui termini di presentazione sono scaduti il 30 giugno. In basso il video.