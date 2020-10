Tumminello: il sindaco annunci le sue dimissioni al comizio di domani, tutta la cittadinanza le aspetta

La gestione Covid-19 del sindaco Cicero è oggetto di un nuovo video Facebook del consigliere Tumminello il quale condanna l’ordinanza che impone i test sierologici e\o tamponi ai corrieri e alle attività commerciali di Castelbuono.

Secondo Tumminello l’ordinanza è illegittima perché questi esami possono essere fatti solo su base volontaria e poi l’esito del test sierologico potrebbe, seppur in rari casi, dare un risultato falso positivo come è accaduto in un recente caso registrato a Castelbuono.

Infine, Tumminello invita il sindaco ad annunciare le proprie dimissioni al comizio dell’11 ottobre.

Sotto il video.