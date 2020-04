Tumminello: “il sindaco faccia più aggiornamenti e meno gite in macchina”

Sulla questione di altri casi positivi al COVID-19 a Castelbuono il sindaco Mario Cicero aveva smentito ogni voce attaccando il consigliere Tumminello per avere chiesto pubblici chiarimenti

Non si è fatta attendere la replica. Tumminello ha quindi risposto con un video pubblicato su Facebook, spiegando che è di sollievo che non vi sono altri casi, ma il sindaco, per evitare il diffondersi di queste incontrollate e infondate voci tra i cittadini, dovrebbe ogni giorno rassicurare Castelbuono pubblicando l’andamento dei casi come stanno facendo tutte le autorità impegnate a livello locale e nazionale, come ad esempio la Protezione Civile con i propri comunicati alle 18:00.

Per Tumminello questa amministrazione sa fare solo proclami e nessun tipo di chiarezza, inoltre fa notare come nessuno aveva voluto fare polemica con il sindaco per le sue gite in macchina con la famiglia per vedere come era il paese mentre invece invita tutti a stare a casa oppure del caso della residenza concessa il giorno prima di Pasqua ad un commerciante per esercitare quando tutte le attività dei concittadini devono stare chiuse. In basso il video di Tumminello.