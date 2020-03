Tumminello: “l’Amministrazione stanzi subito 100 mila euro per le attività che hanno chiuso la saracinesca”

Sul proprio profilo social il capogruppo dell’opposizione, con l’appello pubblicato di seguito, invita l’amministrazione ad un maggiore sforzo per contrastare la crisi economica dovuta al blocco COVID-19.

Non credo che la risposta economica alla crisi passi dalla mensa sociale.

LO RIPETO NON ABBIAMO SENZA TETTO, MA LAVORATORI SENZA LAVORO E SENZA LIQUIDITÀ.

Il problema della mancanza di liquidità economica dovuta al BLOCCO imposto da Conte per cercare di frenare la pandemia covid-19 va affrontato con misure economiche e di sostegno ai conti delle famiglie.

Personalmente ho amministrato il comune in momenti di ristrettezza economica, oggi con tutti i soldi che ha a disposizione (piu di 1.000.000 di euro lasciati dalla vendita dei capannoni e 4.000.000 di Avanzo di Amministrazione sbloccati dallo stato ) questa AMMINISTRAZIONE COMUNALE non fa nulla di concreto soltanto queste iniziative inutili per la Comunità.

Stanzi subito 100.000 euro per le attività che hanno chiuso la saracinesca, e altrettanto per l’assistenza economica dei nuclei familiari più bisognosi, attivi le aziende che possono lavorare per la sicurezza sanitaria.

Porti la spesa a casa e qualche bombola… a chi ne ha bisogno… magari ci penseranno loro a cucinarla. ( così evitiamo anche i contatti )

Questo deve fare…SUBITO. Se non sa come fare ci chiami SINDACO, la smetta con questa supponenza, magari gli è lo spiegheremo noi della minoranza.