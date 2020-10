Tumminello, questa amministrazione ha un solo pensiero: fare danno alle attività commerciali

Il capogruppo di Castelbuono in Comune Antonio Tumminello interviene con un video pubblicato sul suo profilo Facebook nel quale contesta la legittimità dell’ordinanza che impone i test e\o i tamponi a carico di corrieri e commercianti.

Si tratta di un provvedimento che rappresenta un ulteriore aggravio per l’economia di settore già colpita duramente dalla pandemia e l’amministrazione dovrebbe invece preoccuparsi di attivarsi con azioni di sostegno e sbloccare l’avanzo di bilancio che invece rimane fermo per via del rendiconto che tarda ad essere approvato ormai dal 30 giugno.

Conclude Tumminello, il sindaco chieda scusa, la sua amministrazione sa solo “annacarsi”.

