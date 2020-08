Tumminello su frana Passetto, Le Fontanelle e dipendenti delle cooperative raccolta rifiuti

Secondo Tumminello è evidente che la frana di via Tenente Ernesto Forti non è una priorità per questa amministrazione non avendo intenzione di utilizzare l’avanzo di bilancio per risolvere una situazione sempre più pericolosa come, di recente infatti è accaduta la copiosa fuoriuscita d’acqua dovuta dalla rottura di una condotta idrica che porta acqua a Pollina e che passa proprio nella strada franata.

Le critiche di Tumminello vanno anche al presidente del Consiglio Piscitello perché abita in quella zona e non si preoccupa del problema.

Sulla questione Fontanelle invece l’amministrazione non ha il coraggio delle proprie idee e tace , lasciando spazio al dibattito pubblico solo all’arch. Monaco.

Per capogruppo di Castelbuono in Comune questa amministrazione ha cambiato le carte in tavola per stravolgere l’idea del teatro e per fare altro e cioè il “cammaruni”.

Infine, Tumminello ritorna sulla questione rifiuti accusando l’amministrazione di volere smantellare Castelbuono Ambiente e volutamente ignorando la stabilizzazione dei dipendenti delle cooperative.