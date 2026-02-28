Turismo lento e itinerari integrati: al Palazzo Pucci Martinez il seminario sui progetti SLOW TRIP del GAL ISC Madonie

Si è svolto ieri nella splendida cornice del Palazzo Pucci Martinez di Petralia Sottana, sede istituzionale dell’Ente Parco delle Madonie, il seminario di restituzione risultati dei progetti SLOW TRIP realizzati dal GAL ISC MADONIE con la collaborazione dell’Ente Parco, del CAI e del Consorzio Turistico, incentrati sulla Promozione del turismo naturalistico, archeologico e religioso attraverso la messa a sistema degli itinerari”.

All’incontro hanno partecipato in qualità di relatori, oltre al Presidente del GAL e Sindaco di Castelbuono (Mario Cicero), il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie e Sindaco di Gangi (Giuseppe Ferrarello), il vice Sindaco del Comune di Petralia Sottana con delega al GeoPark Unesco (Alessandrio Cilibrasi), il Presidente del Distretto Turistico Cefalù Madonie Himera e Sindaco di Bompietro (Piercalogero D’Anna), il Direttore del GAL (Dario Costanzo), il funzionario dell’Ente Parco delle Madonie e RUP del progetto (Salvatore Sabatino), il Consigliere sezione CAI Petralia e Componente CDC CAI Centrale (Mario Vaccarella), l’Archeologo del Progetto Monte Alburchia (Santo Ferraro), l’esperto per l’implementazione del portale istituzionale del Consorzio Turistico Cefalù Madonie (Michele Ferraro), il Direttore dell’Ente Parco delle Madonie (Giuseppe Maurici).

Numerosa la partecipazione del pubblico, costituito da amministratori locali e funzionari pubblici, liberi professionisti, operatori turistici, imprenditori e semplici cittadini.

E’ stato un momento importante, a detta dei partecipanti presenti, per consolidare la collaborazione tra i diversi soggetti che, a vario titolo, si occupano di promuovere il territorio delle Madonie, riconosciuto a livello internazionale dall’UNESCO con l’attribuzione del titolo di GEOPARK.

I numerosi attrattori presenti, uniti non solo idealmente ma anche attraverso la fitta rete di sentieristica che si sviluppa sul territorio, sono ormai meta sempre più frequentata dagli appassionati del turismo lento (SLOW TRIP). Il ruolo degli enti, non disgiunto dall’indispensabile azione di tanti operatori turistici che operano sul territorio, mettendo in gioco le loro risorse economiche e professionali, devono trovare un momento di coordinamento, per far sì che le diverse iniziative non rimangano slegate tra di loro ma contribuiscano alla proposizione di un’offerta turistica sempre più coordinata e qualificata sui mercati nazionali ed internazionali.

Per chi volesse approfondire il lavoro già fatto dal GAL, in collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie, con il Club Alpino Italiano e con il Consorzio turistico Cefalù Madonie, sono stati messi a disposizione i seguenti link:

https://slowtrip.cefalumadonie.it/

https://alburchia.cefalumadonie.it/

che rappresentano landing page dell’unico portale del Consorzio Turistico

https://www.cefalumadonie.it/

all’interno del quale andranno veicolate tutte gli itinerari da proporre agli operatori turistici e ai viaggiatori che sceglieranno il nostro territorio come meta dei loro viaggi.

Il GAL ha anticipato che un altro incontro si terrà a breve per la presentazione di un’altra serie di itinerari turistici denominati “le Vie del Gusto” dedicato al segmento del turismo enogastronomico.