Turismo lento e valorizzazione del territorio: a Petralia Sottana la restituzione dei progetti “SLOW TRIP”

Sarà Palazzo Pucci Martinez, in Piazza Antonio Gramsci 3 a Petralia Sottana, ad ospitare venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 16.00 l’incontro di restituzione dei risultati dei Progetti Operativi P.O. 6/2023 e P.O. 2/2025 – “SLOW TRIP”, dedicati alla promozione del turismo naturalistico, archeologico e religioso attraverso la messa a sistema degli itinerari del territorio madonita Locandina P.O. 6_2023 e P.O. 2_….

L’iniziativa è promossa dal GAL ISC Madonie nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014–2022, in collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie, il Club Alpino Italiano – Sezione delle Madonie (Petralia Sottana) e il Comune di Gangi.

I progetti

Il P.O. 6/2023 – “SLOW TRIP” ha puntato sulla valorizzazione della sentieristica e degli itinerari naturalistici e culturali dell’area Parco, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e migliorare la fruizione dei percorsi esistenti.

Il P.O. 2/2025 – “SLOW TRIP 2” è stato invece dedicato al miglioramento della fruibilità dell’area archeologica di Monte Alburchia, nel territorio di Gangi, ampliando l’offerta culturale integrata del comprensorio.

Le attività sono confluite nel portale istituzionale realizzato in convenzione con il Consorzio Turistico Cefalù Madonie, con la creazione di specifiche sezioni dedicate agli itinerari SLOW TRIP.

Il programma dei lavori

Come riportato nella locandina ufficiale Locandina P.O. 6_2023 e P.O. 2_…, l’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di:

Giuseppe Ferrarello , Presidente dell’Ente Parco delle Madonie e Sindaco di Gangi;

, Presidente dell’Ente Parco delle Madonie e Sindaco di Gangi; Pietro Polito , Sindaco di Petralia Sottana;

, Sindaco di Petralia Sottana; Piercalogero D’Anna, Presidente del Distretto Turistico Cefalù Madonie Himera.

Introduce e modera Dario Costanzo, Direttore e Responsabile di Piano del GAL ISC Madonie.

Seguiranno gli interventi tecnici:

Ing. Salvatore Sabatino , Dirigente Ente Parco delle Madonie e R.U.P. del Progetto Sentieristica area Parco;

, Dirigente Ente Parco delle Madonie e R.U.P. del Progetto Sentieristica area Parco; Dott. Mario Vaccarella , Consigliere sezione CAI Petralia e componente del CDC CAI Centrale;

, Consigliere sezione CAI Petralia e componente del CDC CAI Centrale; Dott. Santo Ferraro , Archeologo del progetto area Monte Alburchia;

, Archeologo del progetto area Monte Alburchia; Dott. Michele Ferraro, Esperto per l’implementazione del portale istituzionale del Consorzio Turistico Cefalù Madonie.

Previsto un momento di dibattito e le conclusioni affidate a Mario Cicero, Presidente del GAL ISC Madonie e Sindaco di Castelbuono.

L’incontro rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, tecnici e operatori del settore turistico per consolidare una strategia condivisa di sviluppo sostenibile, fondata sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico delle Madonie e sulla promozione di un turismo lento, integrato e consapevole.