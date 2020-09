Turn over alla caserma dei Carabinieri: il Maresciallo Nese a Campofelice, a Castelbuono torna il Maresciallo Pagana

Dopo più di cinque anni di servizio e diverse importanti inchieste condotte a Castelbuono, il Maresciallo Ernesto Nese si sposta a dirigere il comando dei Carabinieri di Campofelice di Roccella.

A Castelbuono ritorna a guidare il comando il Maresciallo Francesco Pagana, che aveva diretto la locale stazione dei carabinieri fino al 2015, anno in cui si trasferì al comando di Cefalù. In quell’occasione il Consiglio comunale di Castelbuono gli conferì un encomio solenne per i 10 anni di onorato servizio svolto al Comando della Stazione.