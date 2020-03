Tutti Inclusi: L’Associazione Glenn Gould, aderisce all’iniziativa “La Solidarietà si diffonde più velocemente”

L’Associazione Glenn Gould, nell’ambito del progetto Tutti Inclusi, aderisce all’iniziativa “La Solidarietà si diffonde più velocemente” promossa dal Comune di Castelbuono, condividendone lo spirito di solidarietà in aiuto ai cittadini più fragili.

Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 11 marzo 2020, relativi all’attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″, sono state disposte limitazioni importanti sia all’erogazione di servizi che alla mobilità delle persone.

Per essere vicini alle fasce di popolazione più fragili e contribuire anche ad evitare l’affollamento nei negozi che vendono generi di prima necessità (supermercati, fruttivendoli, macellerie, gastronomie, panifici, farmacie, etc), attraverso il progetto “La Solidarietà si diffonde più velocemente” s’intende promuovere forme di spesa agile attraverso servizi di consegna a domicilio, per aiutare chi è impossibilitato ad uscire da casa o chi è sottoposto a limitazioni.

Info

Ne possono far richiesta:

• i cittadini ultrasettantenni;

• i cittadini che presentano patologie invalidanti tali da impedire anche solo transitoriamente l’autosufficienza;

• in entrambi i casi requisito essenziale è l’assenza di familiari (figli o genitori) residenti a Castelbuono.

Il cittadino in difficoltà potrà chiamare il numero telefonico 0921 679084 dalle ore 8:30 alle 12:00 da Lunedì a Venerdì e, nell’arco della giornata, i volontari provvederanno:

• in caso di farmaci, a recarsi dal MMG per il ritiro della prescrizione e in farmacia per l’acquisto dei medicinali indicati e successiva consegna a domicilio;

• in caso di generi di prima necessità, a recarsi presso i negozianti aderenti, per poi consegnarli direttamente presso l’abitazione di chi ha richiesto il servizio.

L’impegno dei volontari è previsto da Lunedì a Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30.