Tutti Inclusi a Scuola”: formazione e inclusione nell’ambito degli eventi musicali all’IIS Giuseppe Salerno di Gangi (PA)

L’Associazione Glenn Gould, che organizza Ypsigrock Festival, ha recentemente concluso con successo il laboratorio “Tutti Inclusi a Scuola”, coinvolgendo alcune studentesse dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Istituto “G. Salerno” Gangi (PA), all’interno dell’intervento “Never Lost 2 – Diario di scuola per chi non ha paura”. L’iniziativa si è articolata in tre incontri formativi tenuti nel mese di marzo 2025.

L’obiettivo principale del laboratorio è stato quello di avvicinare le giovani partecipanti al mondo dell’organizzazione di eventi musicali, con un’attenzione particolare ai festival, esplorandone le dinamiche e la complessità. Attraverso un percorso teorico-pratico, le studentesse hanno avuto l’opportunità di riflettere sulle difficoltà organizzative degli eventi in aree periferiche come le Madonie, affrontando le sfide logistiche, ma anche scoprendo come tali eventi possano diventare strumenti di promozione e valorizzazione del territorio.

Uno degli aspetti centrali del laboratorio è stato l’approfondimento del concetto di “spazio più sicuro” attraverso l’analisi del Training Crash Course, un output del progetto di cooperazione europea SAFEPLACE, finanziato da Erasmus+, di cui l’Associazione Glenn Gould è stata capofila nel 2022. Le partecipanti hanno riflettuto su come le dinamiche professionali e di volontariato possano e debbano orientarsi verso l’inclusione sociale, promuovendo contesti liberi da discriminazioni ed esclusioni di ogni tipo. Questo approccio è stato esplorato nei vari ambiti dell’organizzazione degli spettacoli: dalla comunicazione alle relazioni con il team e il pubblico, fino agli interventi infrastrutturali necessari per garantire l’accessibilità fisica degli spazi.

L’attività conclusiva del laboratorio ha visto le partecipanti impegnate nell’ideazione del prototipo di un festival ipotetico, applicando le competenze acquisite attraverso una simulazione pratica. Questo esercizio ha favorito una maggiore consapevolezza delle dinamiche organizzative e stimolato l’interesse delle studentesse per il settore, lasciando aperta la possibilità di futuri approfondimenti e collaborazioni con l’Associazione Glenn Gould.

Il progetto “Tutti Inclusi a Scuola” rappresenta un ulteriore tassello nel percorso intrapreso dall’Associazione Glenn Gould per promuovere la cultura dell’inclusione e della partecipazione attiva, coinvolgendo le nuove generazioni e offrendo loro strumenti concreti per comprendere e contribuire allo sviluppo culturale e sociale del territorio.