Tutti Inclusi: domenica 2 ottobre l’evento musicale speciale per “La Repubblica del Sorriso”

Siamo felici di comunicare che l’Ass. Glenn Gould, che organizza Ypsigrock Festival, domenica 2 ottobre curerà un evento musicale speciale per “La Repubblica del Sorriso”, supportato dal progetto Tutti Inclusi.

Come sapete, l’obiettivo principale delle produzioni dell’Ass. Glenn Gould è l’organizzazione di eventi di qualità, accessibili, in venue non convenzionali.

E per questo evento siamo felici di ospitare in concerto la cantautrice, compositrice e producer alessandrina ELASI, presso la fattoria della Cooperativa Sociale Il Sorriso di Castelbuono (PA).

L’evento è free entry!

Info logistiche:

– Domenica 2 ottobre 2022.

Presso la fattoria della Cooperativa Sociale Il Sorriso, Contrada Sant’Elia – Castelbuono (PA)

Ore 15:00 Concerto ELASI (gratuito)

Dalle ore 11:30 alle ore 18:00 è previsto un servizio di ristorazione con prodotti locali a Km0 in un’area picnic, quindi vi consigliamo di organizzarvi per pranzare con noi!