Tutto falso nessun migrante positivo a Isnello. Arriva la smentita

In merito al comunicato stampa diffuso precedentemente dalla Lega Palermo, in cui veniva affermata la positività al COVID di quattro migranti di Isnello, pubblichiamo in basso la secca smentita.

Si tratta di un grave procurato allarme per Beppe Mogavero, titolare della struttura di accoglienza Piano Torre Park Hotel, il quale smentisce categoricamente il comunicato stampa pubblicato pochi minuti fa circa la presenza di quattro migranti positivi a Isnello.

Dunque false le affermazioni di Alessandro Anello, commissario provinciale Lega Palermo. Prenderemo i dovuti provvedimenti – afferma ancora Mogavero – non si scherza con la paura della gente solo a fini politici in un periodo così difficile per tutti. Per esattezza di informazioni i migranti tunisini di Isnello sono risultati tutti negativi nei giorni scorsi e trasferiti in altra struttura di accoglienza.

Sulla vicenda è intervenuto pure il sindaco di Isnello Marcello Catanzaro il quale chiarisce: