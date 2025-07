Tutto pronto per il Summer Party 2025 al Parco delle Rimembranze

CASTELBUONO – Il divertimento dell’estate prende il via con il Summer Party 2025, in programma mercoledì 9 luglio a partire dalle ore 18.00 presso il Parco delle Rimembranze (Piazza San Paolo 1). Un evento per bambini e famiglie, organizzato da Mago Magnum e Salti Matti, per festeggiare insieme l’inizio della stagione più allegra dell’anno.

L’ingresso è gratuito (previa iscrizione) e offrirà un pomeriggio ricco di animazione, giochi ad acqua, palloncini colorati, musica e tanto divertimento per tutti. Una festa pensata per regalare sorrisi e allegria ai più piccoli in un’atmosfera festosa e spensierata.

Per chi desidera, è disponibile anche un Kit Merenda al costo di 5 euro per ogni bambino/a.

📞 Per info e prenotazioni: 320/9114972