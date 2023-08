Tutto pronto per la settima edizione del Premio Castelbuono. Domenica 6 agosto al Chiostro San Francesco riflettori puntati sulla “castelbuonesità”

Dieci storie. Dieci personaggi. Intrecci di vita della quotidianità castelbuonese che diventano “eccellenze e contaminazioni di castelbuonesità” a cui si ispira il Premio Castelbuono, quest’anno giunto alla settima edizione in programma domenica 6 agosto dalle ore 21,30 al Chiostro San Francesco. L’evento organizzato dal periodico Suprauponti, il giornale di Castelbuono e oltre, e dall’associazione culturale Parnassius, con il patrocinio del Comune di Castelbuono, accenderà i riflettori sul palco allestito all’interno del seicentesco complesso monumentale dove al primo piano ha sede l’importante Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo.

La serata si snoderà sul mix ormai collaudato della consegna dei riconoscimenti intervallate da momenti artistici. Ancora una volta saranno dieci i premi per altrettanti settori. Nella sezione “Amico del paese”, targa e applausi al sotto tenente in pensione dell’Arma dei carabinieri Giuseppe Currenti, per tanti anni comandante della Stazione di Castelbuono. Per lo “Sport” premio a Fabio Capuana insignito della Stella di Bronzo del Coni al merito sportivo. Per la sezione “Sociale e solidarietà” sarà l’associazione Padre Lorenzo Marzullo – La locanda del buon samaritano a salire sul palco. All’azienda di distribuzione alimentare Dolcibon quello per le “Attività produttive”, al giornalista del Sole 24 Ore Giuseppe Oddo andrà quello per la “Cultura”, e al “Castelbuono Jazz Festival”, quest’anno giunto alla ventiseiesima edizione, quello per “l’Arte e lo spettacolo”. Allo chef e ristoratore Natale Allegra, titolare del locale Antico Baglio, andrà il riconoscimento per “l’Arte del gusto”, a Giorgio Ricotta, presidente della Consulta giovanile quello per la “Politica” ed a Sergio Castiglia, hairstylist a Milano nel campo della moda e musicale, il riconoscimento per il “Giovane emergente”. In chiusura il premio “Personaggio dell’anno” che andrà alla squadra calcistica della Supergiovane Castelbuono vincitrice della Coppa Italia di Promozione.

Protagonisti musicali dell’evento saranno il trio formato da Manuela Cicero, Peppe Barreca e Maurizio Raimondo e la giovane Mariantonietta Campo. A condurre la serata Marienza Puccia e Rosario Mazzola.