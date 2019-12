Tv2000 Borghi d’Italia. Ecco il servizio video su Castelbuono

La VII puntata della XI serie di Borghi d’Italia ci porta alla scoperta di Castelbuono (Palermo), paese della Manna. Nel corso del programma incontriamo il sindaco, il parroco, il presidente della Fondazione con il Sud, il presidente del Consorzio Manna Madonita e gli altri protagonisti delle fiorenti iniziative socio-economiche di Castelbuono. Visitiamo il borgo antico, la chiesa Madre, le altre chiese, il castello, il museo civico e la raffinata cappella di Sant’Anna che custodisce anche il teschio della Santa. Presentiamo i piatti tipici e il tradizionale panettone del luogo.

Ma soprattutto conosciamo tutte le attività collegate alla produzione della Manna, estratta con sapiente manualità dai “frassinicultori” locali dall’albero di Frassino. Castelbuono e Pollina sono gli unici posti al mondo in cui si produce questo importante alimento, prezioso in più campi (cosmesi – cucina – farmaceutico). Con Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud, raccontiamo i tanti progetti realizzati sul territorio. Inoltre parliamo della raccolta differenziata dei rifiuti attuata con l’ausilio di sei asinelli. Però non mancano altre curiosità. Passate Parola e Buona visione! www.tv2000.it/borghiditalia