“U Viaggiu Dulurusu”: La Tradizionale Novena di Natale Itinerante a cura dei “LORIMEST”, tra Musica e Tradizioni Popolari

Dal 16 al 24 dicembre, prenderà il via “U Viaggiu Dulurusu”, la suggestiva novena di Natale itinerante organizzata con dedizione dall’associazione “LORIMEST“, impegnata nella promozione della musica e delle tradizioni popolari.

L’evento rappresenta un’iniziativa radicata nella ricca cultura locale, con l’intento di diffondere il calore e la magia delle festività natalizie attraverso un percorso itinerante che coinvolge la comunità. L’associazione “LORIMEST” negli anni si è distinta per il suo impegno nel preservare e valorizzare i canti della tradizione popolare, e “U Viaggiu Dulurusu” si configura come un pregevole esempio di come la cultura possa essere tramandata attraverso l’arte e la musica.