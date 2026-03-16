200 mila euro dalla Regione per risarcire i danni della fauna selvatica nel Parco delle Madonie

Un intervento concreto a sostegno di agricoltori e allevatori: il Parco delle Madonie rafforza indennizzi e strategie di prevenzione

Il territorio del Parco delle Madonie riceve un importante sostegno dalla Regione Siciliana: 200 mila euro destinati a coprire i danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare cinghiali e daini, che da anni rappresentano una delle criticità più pressanti per agricoltori e allevatori del comprensorio. La misura rientra nella ripartizione delle risorse del Dipartimento regionale dell’Ambiente dedicate ai programmi di valorizzazione e fruizione sociale dei parchi e delle riserve naturali siciliane.

“Questo finanziamento – dichiara il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello – è un segnale concreto di attenzione verso le comunità delle Madonie e verso gli agricoltori che quotidianamente custodiscono il nostro territorio. I danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare da cinghiali e daini, costituiscono una criticità reale e diffusa. Grazie a queste risorse potremo rafforzare il sistema degli indennizzi e dare risposte immediate a chi ha subito perdite e difficoltà”.

Le somme stanziate dalla Regione saranno integrate con ulteriori importi propri dell’Ente e permetteranno di liquidare tutti gli indennizzi maturati fino al 31 dicembre 2025. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ente Parco nel conciliare tutela ambientale e sostenibilità economica, rafforzando il sistema di protezione delle attività produttive tradizionali.

Il presidente Ferrarello sottolinea anche l’approccio strutturato adottato per la gestione della fauna selvatica: recentemente è stato promosso un tavolo tecnico volto a individuare soluzioni condivise per contenere l’impatto degli ungulati sul territorio e sulle produzioni agricole. Un impegno concreto, che si accompagna a strategie di prevenzione e mitigazione, per salvaguardare l’equilibrio dell’ecosistema e la continuità delle attività economiche locali.

Il presidente ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alle istituzioni regionali che hanno reso possibile il finanziamento: “Desidero ringraziare l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, il dirigente generale Calogero Beringheli e il dirigente del Servizio 3 Francesco Picciotto per la loro vicinanza e per l’attenzione concreta verso il Parco delle Madonie, Unesco Global Geopark, e soprattutto verso le imprese agricole duramente colpite dai danni della fauna selvatica”.

Con questa misura, l’Ente Parco delle Madonie segna un passo decisivo: non solo nella liquidazione degli indennizzi, ma anche nella costruzione di un modello di gestione integrata della fauna selvatica, che tutela le produzioni agricole, valorizza il territorio e rafforza la rete di protezione del comprensorio madonita.