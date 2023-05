Ultima mobilità Erasmus per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo F. Minà Palumbo di Castelbuono

Salve, sono Angelica e insieme a Clara, Fabio e Mariagrazia, abbiamo partecipato alla mobilità in Croazia del progetto Erasmus della nostra scuola, accompagnati dai due professori Angelo Casablanca e Melina Forti.

Questo è stato l’ultimo meeting del progetto” M.E.S.I. : An escape from the social issues”, che ci ha visto ospiti a Jagodnjak un paesino nella provincia della Baraja in Croazia. Il tema del meeting era “Migrants and refugees”.

Nelle attività di preparazione al meeting abbiamo incontrato due ragazzi emigrati dall’Africa, che oggi vivono a Castelbuono. Hanno condiviso con noi la loro storia, le loro disavventure da emigranti; il lungo viaggio che hanno fatto per arrivare in Sicilia e la traversata dall’Africa verso Lampedusa. E’ stata un’esperienza particolarmente emozionante e per questo ringraziamo la professoressa Conoscenti e Don Marcello Franco.

Durante la settimana trascorsa in Croazia abbiamo fatto numerose attività: il primo giorno siamo stati accolti da tutti gli alunni della scuola e dalla preside e abbiamo passato una bellissima mattinata insieme. Dopo il pranzo offerto dal comune abbiamo visitato la chiesa ortodossa del piccolo paesino. Nei giorni successivi siamo stati poi a Osijek, una bellissima città con la sua immensa cattedrale poi ancora nella cittadina di Vukovar, con la sua altissima torre d’acqua, simbolo della guerra che ha portato poi all’indipendenza della Croazia, poi un museo della cultura molto interessante. Il quarto giorno siamo stati a scuola per tutte le attività relative al progetto; abbiamo visionato i lavori preparati da tutti i paesi, riascoltato le canzoni realizzate nei due anni di attività ed infine ogni nazione ha cantato il proprio inno nazionale.

La serata è stata la parte migliore perché l’abbiamo passata tutti insieme; famiglie studenti ed insegnanti. Il quinto giorno abbiamo esplorato un parco naturale, e dopo pranzo abbiamo avuto la fortuna di divertirci in una fantastica piscina.

L’ultimo giorno siamo stati l’intera giornata con la nostra famiglia, per goderci gli ultimi momenti insieme. L’ultimo saluto è stato davvero emozionante, ci siamo salutati con la speranza di incontrarci nuovamente in futuro.

Concludiamo nel ringraziare tutti i docenti che ci hanno accompagnato e supportato durante questa esperienza, la Dirigente scolastica e soprattutto un profondo ringraziamento va al professore Casablanca, coordinatore del progetto e alle famiglie ospitanti, per la loro disponibilità e gentilezza. Un ricordo che non si cancellerà facilmente dalla nostra memoria.

Grazie! Angelica Alessi