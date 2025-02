Sono stati ultimati i lavori di recupero del laghetto di Mandria del Conte, a Piano Zucchi, nel territorio del Comune di Isnello.

Gli interventi di manutenzione e sicurezza sono stati finanziati dall’Ente Parco delle Madonie con fondi provenienti dal proprio bilancio.

Il progetto e la direzione lavori sono stati eseguiti dall’ing. Salvatore Sabatino, funzionario direttivo dell’Ente Parco, mentre l’esecuzione tecnica è stata affidata all’impresa Costruzioni System di Piero Ferlino.

I lavori hanno riguardato la realizzazione di una staccionata in legno lungo il perimetro del laghetto, un casotto in legno per Birdwatching, la pulizia del canale di sovrappieno, la collocazione di panchine e l’installazione di segnaletica.

L’intervento consentirà di osservare l’avifauna che frequenta il luogo, come Folaghe, uccelli acquatici e di passo.

Al completamento e ai lavori di definizione ha provveduto la S.A.S. (Servizi Ausiliari Sicilia) con i fondi dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, guidato dall’on. Giusy Savarino.