Ultimi giorni per iscriversi al III Corso di Cesteria e Intreccio

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere un’esperienza autentica e creativa: il III Corso di Cesteria e Intreccio è alle porte e ti permetterà di imparare antiche tecniche artigianali, realizzando con le tue mani un cesto unico.

Tre giorni intensi, pensati per darti il tempo di assimilare e non dimenticare, tramandando la memoria di gesti senza tempo. Un percorso che unisce autosufficienza, creatività e benessere interiore, entrando in un ritmo quasi meditativo che ti porterà a costruire qualcosa di bello, utile e personale.

Gli incontri saranno guidati da esperti intrecciatori, tra cui il poliedrico Claudio Romano (SR) e Sebastiano Giuliano (Cerami, EN), che condivideranno passione e competenze.

📌 Info e prenotazioni:

Tel. 320 8233570 – Email: anascollesano@gmail.com

Vieni a scoprire il potere terapeutico e trasformativo della cesteria