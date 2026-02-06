Un Ambulatorio Solidale per colmare la povertà sanitaria nelle Madonie

Nel territorio delle Madonie prende forma una nuova esperienza di solidarietà: nasce l’Associazione di volontariato Ambulatorio e Farmacia Solidali, una realtà dedicata alle persone più fragili, agli ultimi e agli esclusi, con l’obiettivo di offrire ascolto, cura e sostegno concreto a chi vive condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. L’occasione della 26ª Giornata di Raccolta del Farmaco, alla quale l’Associazione partecipa attivamente grazie all’adesione al Banco Farmaceutico, segna anche il primo momento pubblico di incontro e presentazione alla comunità. Un passaggio che rafforza un impegno fondato sulla prossimità, sulla responsabilità condivisa e su una concezione della cura come relazione, prima ancora che come prestazione.

Costituita il 18 giugno 2025 e regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’Associazione non nasce con l’intento di sostituirsi al Sistema Sanitario Nazionale, ma di affiancarlo, colmando quei vuoti che sempre più spesso lasciano ai margini intere fasce di popolazione. L’azione è rivolta a persone in fragilità economica e sociale: senza fissa dimora, cittadini privi di tessera sanitaria, immigrati senza copertura, famiglie che rinunciano alle cure per i costi, per le lunghe attese o per barriere culturali e linguistiche. In un contesto in cui la povertà economica si traduce sempre più frequentemente in povertà sanitaria, cresce il numero di chi rinuncia a visite specialistiche, cure odontoiatriche o percorsi diagnostici non urgenti. L’Ambulatorio Solidale intende rispondere a questo bisogno offrendo ascolto, orientamento e accompagnamento nei percorsi di cura, mettendo al centro la persona e la sua storia. Il progetto si fonda su un’équipe multidisciplinare di volontari: medici internisti, specialisti in diagnostica ecografica, équipe chirurgiche per visite di indirizzo, psicologi, sociologi e farmacisti. È inoltre prevista l’attivazione di un centro di raccolta e distribuzione gratuita di farmaci e presidi sanitari, in rete con il Banco Farmaceutico e con altre realtà del territorio.

Determinante, in questa fase di avvio, è stato il supporto del Comune di Castelbuono, che ha concesso gratuitamente i locali per l’inizio delle attività, insieme alla disponibilità di numerosi operatori sanitari che hanno scelto di mettere a disposizione tempo e competenze. Il progetto è ormai in una fase avanzata: si stanno definendo organizzazione e protocolli operativi, con un avvio graduale e sostenibile. Si tratta di un’iniziativa aperta, che crede nella collaborazione tra istituzioni, professionisti e Terzo Settore, nella consapevolezza che la salute è anche un indicatore della qualità delle relazioni all’interno di una comunità. La prima iniziativa pubblica sarà, appunto, la 26ª Giornata di Raccolta del Farmaco, in programma dal 10 al 16 febbraio 2026 presso la Farmacia Sottile.

Parallelamente, l’Associazione intende promuovere attività orientate alla prevenzione delle patologie, con particolare attenzione alle specificità del territorio, e iniziative di sensibilizzazione sulle diverse forme di disagio, soprattutto giovanile, ma anche su altre condizioni di sofferenza ed esclusione sociale. In questa prospettiva, si rende disponibile a collaborare con le scuole e gli istituti del territorio, promuovendo incontri e momenti di confronto condotti dai propri team di psicologi e sociologi, finalizzati a intercettare e contrastare le situazioni che generano marginalità. Si rinnova dunque l’invito alla donazione, nella consapevolezza che la povertà sanitaria rappresenta una piaga in costante crescita: nel 2024 le famiglie hanno sostenuto 23,81 miliardi di euro per l’acquisto di medicinali, con un aumento dello 0,7% rispetto al 2023, mentre quasi un italiano su dieci ha rinunciato, nei dodici mesi precedenti, a visite ed esami ritenuti necessari. Di fronte a questo scenario, il percorso intrapreso dall’Associazione non si limita alla pur indispensabile risposta immediata al bisogno, ma punta a comprenderne le cause e le dinamiche attraverso un lavoro di approfondimento culturale e scientifico. Un impegno di lungo periodo, con l’obiettivo di costruire interventi strutturali capaci di incidere sulle radici dell’esclusione e di restituire dignità e diritto alla cura alle persone più fragili.