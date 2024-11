Un Avvento di Speranza con il nuovo sussidio della Diocesi di Cefalù

Nelle librerie arriva “Sto alla porta e busso… la gioia della Speranza”, il nuovo sussidio per il catechismo durante il tempo di Avvento 2024, curato dalla Commissione Sussidi della Diocesi di Cefalù e pubblicato dalla casa editrice Il Pozzo di Giacobbe. Questo strumento è pensato per accompagnare educatori, animatori e famiglie, proponendo un percorso che coinvolge i ragazzi in modo dinamico e profondo.

Il sussidio si ispira alla Bolla con la quale Papa Francesco ha indetto il Giubileo Ordinario 2025. La copertina scelta omaggia la Porta Pescara di Cefalù, sarà infatti quello della “porta” – simbolo di fiducia, ospitalità, simbolo di accoglienza e speranza legato proprio al tempo giubilare – il tema conduttore di tutti i sussidi proposti per l’anno pastorale 2024/25.

Il percorso si sviluppa in cinque settimane, organizzate in base alle diverse fasce d’età, per seguire i bambini e i ragazzi non solo nel catechismo, ma anche durante la celebrazione eucaristica domenicale e nei momenti familiari. Ogni settimana include schede e attività pensate per coinvolgere le diverse realtà, dalle parrocchie alle case.

L’ambientazione proposta per l’intero cammino è quella di un villaggio natalizio in festa, dove le porte si aprono per accogliere e rivelare il significato profondo del Natale. Inoltre, come per altri sussidi pubblicati dalla diocesi siciliana, anche questo è uno strumento interattivo: grazie ai QR code, è infatti possibile accedere a contenuti extra che arricchiscono il percorso.

Il sussidio è arricchito dalle illustrazioni originali realizzate dal disegnatore Simone Maraffa, che accompagnano le attività, i laboratori e le riflessioni proposte. Un’opera pensata per rendere l’Avvento un tempo di riflessione, di crescita e di gioiosa attesa nel segno della speranza.

Il sussidio: https://www.ilpozzodigiacobbe.it/il-germoglio/sto-alla-porta-e-busso/