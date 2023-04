Un cane raccoglierà plastica abbandonata a Castelbuono

(ANSA) – PALERMO, 26 APR – Nel Comune di Castelbuono a raccogliere la plastica abbandonata da cittadini incivili nei boschi, nelle scarpate e nei torrenti sarà Bea: si chiama così il cane di razza Labrador addestrato proprio a mantenere pulito l’ambiente minacciato dagli essere umani.

Bea sarà presentata in modo ufficiale il 2 maggio (10.30) nell’area attrezzata di San Focà dall’amministrazione comunale di Castelbuono e dalla società in house che gestisce i rifiuti nella cittadina in provincia di Palermo, con poco più di 8 mila abitanti.



“Questa iniziativa ha lo scopo di contrastare l’abbandono incivile della plastica da parte di alcuni cittadini – spiega il Comune – Con questo progetto, si intende rafforzare l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e valorizzare servizi che possono essere utili alla comunità. Dopo l’introduzione degli asini per la raccolta differenziata porta a porta nel 2007, a partire dal 2 maggio anche i cani contribuiranno alla tutela dell’ambiente. (ANSA).