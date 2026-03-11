“Un cuore per la vita”, a Castelbuono incontro e concerto solidale per sostenere i bambini del Congo

“UN CUORE PER LA VITA” , incontro & concerto, è l’iniziativa promossa dall’Associazione Ceres, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e condivisa dalle associazioni culturali e sociali di Castelbuono, per sostenere con una raccolta fondi l’associazione “Ali per volare” . Fondata da Rino Martinez, l’associazione opera in Congo per liberare i bambini dalla denutrizione e assistere le donne incinte con gravidanza a rischio. L’incontro si svolgerà sabato 14 marzo a partire dalle ore 17.00 nell’ Auditorium Crucis (Corso Umberto I, Castelbuono).

Sarà un’occasione in cui la musica e la danza diventeranno solidarietà per i fratelli delle popolazioni del Congo. Rino Martinez, missionario laico che guida l’Associazione Ali per volare, con la sua testimonianza presenterà un docu-video

delle attività svolte in Congo e interpretera’ alcune sue canzoni. La serata sarà impreziosita dall’esibizione di Debora Marguglio.

“Ali per Volare” ONLUS promuove iniziative culturali ed opere umanitarie concrete a favore dei Bambini abbandonati, orfani, sfruttati, ex bambini soldato, malati di AIDS/Sida, Leucemia, Malaria etc, non tralasciando tutte le vittime delle terribili guerre che si sono drammaticamente ripetute negli ultimi decenni in Africa, terra di povertà e di miseria dove, ancora oggi, muoiono oltre trentamila creature innocenti al giorno.“Ali per Volare” ha come missione ed obiettivo primario “Aiutare i Bimbi che Soffrono” attraverso interventi concreti e progetti finalizzati, soprattutto, ai bisogni vitali ed urgenti. L’altra prerogativa fondamentale è quella di restituire la dignità dovuta ai paesi poveri, con interventi di medicina umanitaria per il diritto alla salute per tutte le persone gravemente malate, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico.

Vi aspettiamo per un pomeriggio che rimarrà nel cuore.

Perché la pace è il bisogno più grande di questo tempo.

Perché le lacrime dei bambini della foresta, come quelle dei bambini di Gaza e di ogni terra ferita, chiedono ascolto.

Perché siamo tutti affamati di pace, e solo insieme possiamo costruirla.

Con amore e gratitudine,

Come donare, intestazione: Ali per volare

Banca Intesa Sanpaolo

IBAN:

IT21Z03 06904 63010 00000 11361

Con Bonifico Postale

IBAN:

IT48Y07 60104 60000 00884 59680

Con Bollettino Postale

Conto Corrente postale N.:

88459680

Grazie, Associazione Ali per volare” (Palermo), Associazione Ceres (Castelbuono), associazioni partner.