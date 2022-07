“Un custode per L’Orto dell’Arte”, al Museo Civico un laboratorio creativo

Ascolta l'articolo

a cura del Dipartimento Progetti partecipativi

Museo Civico di Castelbuono



11 Luglio dalle 16.00 alle 18.00

Museo Civico Castelbuono

Piazza Castello, Castelbuono (PA)

Vi aspettiamo per trascorre insieme un altro pomeriggio ricco di avventure nell’ambito del progetto L’Orto dell’Arte, in compagnia dell’Associazione Il Cinghiale e la Balena!

Durante il laboratorio creativo, al quale siete tutti invitati adulti e bambini/e, costruiremo uno spaventapasseri!

Sceglieremo insieme i materiali con i quali creare il nostro nuovo amico, il punto dell’orto dove collocarlo e gli daremo un nome! La sua presenza proteggerà le piantine da ospiti indesiderati!



I piccoli partecipanti sono invitati a portare tutti gli accessori utili a dare un vestito allo spaventapasseri, come ad esempio vecchi abiti, stoffe, cappelli.

Al termine dell’attività da parte dei bambini, le famiglie potranno rilassarsi insieme a noi per una sosta piacevole e divertente, portando dei salutari spuntini da condividere con il gruppo.

Leggeremo anche dei brani dai libri della Bibliorto, la piccola libreria indipendente costruita ed installata nell’Orto dell’Arte, adiacente al Castello dei Ventimiglia.



In questo modo contribuiremo a rendere L’Orto uno spazio ancora più sicuro e più bello, grazie alle cure quotidiane di tutti: dopo la pulitura dell’area abbiamo costruito un vialetto, abbiamo piantumato due spirali di piante aromatiche e sistemato al centro la nostra “pietra arcobaleno”. Abbiamo preparato la zona destinata all’orto, pitturato le finestre delle case dei nostri dirimpettai, ideato laboratori per grandi e bambini, ed abbiamo attivato la collaborazione con le cooperative i Fauni, l’Aquilone e altre associazioni di Castelbuono.



Un’area prima abbandonata è ora in continua evoluzione e sta rinascendo grazie all’aiuto di tutti voi!! La tutela e la cura di questo piccolo ecosistema – pietre, terra, piante, insetti – amplia l’idea di bene pubblico e crea uno spazio di socialità dove le connessioni tra ecologia e arte, tra forme di intelligenza umana e non umana, celebrano l’amore per la natura in tutte le sue forme.

INFORMAZIONI

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a:

educazione@museocivico.eu indicando nome e cognome del bambino/a