Un dono che vale doppio: solidarietà e sostenibilità nel banchetto natalizio della Pro Loco Castelbuono APS

Solidarietà e sostenibilità racchiuse in un dono fatto con amore.

Dal 6 al 8 dicembre presso il locale ai piedi del campanile della Matrice Vecchia la Pro Loco Castelbuono APS organizza un banchetto di prodotti artigianali della Tanzania il cui ricavato sarà integralmente destinato a quei bambini attraverso “Nyumba Yetu Onlus”, un’associazione no-profit che opera a partire dal 2006 in quel Paese.

In Italia, la sede è ad Agrigento in via Duomo n° 106.

Essa sostiene diversi progetti, alcuni attivi sul territorio africano sul quale l’associazione opera e altri presenti sul territorio italiano.

Il sostentamento dei progetti dipende dalle donazioni volontarie, dal ricavato della bottega solidale e delle bomboniere solidali.

Gli articoli esposti nel banchetto, opere artigianali originarie, possono divenire, con una modica spesa, oggetto di regalo per le prossime festività del S. Natale e di fine anno.

Ad “addolcire” gli acquirenti saranno offerti i biscotti di Pina Forti e le mono porzioni di testa di turco dell’albergo ristorante Alle Querce

Socie della Pro Loco, per incentivare le vendite, hanno inoltre preparato biscotti e torte.