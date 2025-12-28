Un Laboratorio di Doppiaggio a tema natalizio, il 29 dicembre dalle 17:30 al Centro Audiovisivo delle Madonie CMA

Collesano – Proseguono al CMA – Centro Audiovisivo delle Madonie le iniziative dedicate alla creatività, alla partecipazione culturale e alla formazione, con un appuntamento speciale pensato per il periodo delle festività.

Lunedì 29 dicembre alle ore 17.30, il Centro ospiterà un laboratorio di doppiaggio a tema natalizio, inserito nel calendario dell’iniziativa “Creative Christmas”.

L’attività è concepita come un’esperienza coinvolgente e inclusiva, aperta tutti e tutte: bambini, ragazzi e adulti, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle tecniche di base del doppiaggio e della recitazione in voce.

Attraverso esercitazioni pratiche e momenti di sperimentazione diretta, i partecipanti avranno l’opportunità di dare voce a personaggi tratti da film, serie televisive e cartoni animati, scoprendo i meccanismi che regolano il rapporto tra immagine, voce ed emozione.

Il laboratorio si inserisce nel più ampio percorso di attività del CMA, che mira a diffondere la cultura audiovisiva anche nei territori interni, rendendo accessibili competenze e linguaggi spesso concentrati nei grandi centri urbani.

In questo senso, l’iniziativa natalizia rappresenta non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione educativa, capace di stimolare curiosità, creatività e consapevolezza verso le professioni dell’audiovisivo.

Particolare attenzione è rivolta alla dimensione intergenerazionale dell’esperienza: il laboratorio è pensato per essere vissuto tra partecipanti di differenti età, favorendo la partecipazione delle famiglie e rafforzando il ruolo del Centro come spazio di incontro, socialità e condivisione culturale. Il clima informale e festivo del periodo natalizio diventa così un’opportunità per avvicinarsi al mondo del doppiaggio in maniera innovativa e coinvolgente.

L’iniziativa rientra nelle azioni di animazione culturale promosse dal CMA per valorizzare il territorio anche durante le festività, contribuendo a contrastare l’isolamento culturale e a rendere il Centro un presidio attivo e continuativo per la comunità locale.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, con prenotazione all’indirizzo cmamadonie.it/natale fino a esaurimento posti.

L’iniziativa Creative Christmas è realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Palermo.

Dettagli dell’evento:

Lunedì 29 dicembre 2025

Ore 17.30

CMA – Centro Audiovisivo delle Madonie, Collesano

Partecipazione gratuita

Info e prenotazioni: www.cmamadonie.it/natale