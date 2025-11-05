Un nuovo impulso per la musica bandistica nella provincia: Francesco Cillufo riconfermato Presidente

All’interno della splendida cornice della Sala Martorana di Palazzo Butera a Bagheria, si è tenuto domenica 26 ottobre 2025 il Congresso Provinciale dell’ANBIMA Palermo – Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Amatoriali, un evento di grande rilievo per tutto il panorama musicale provinciale.

Alla presenza del Presidente Regionale Avv. Ivan Martella, il Congresso ha rappresentato un momento di confronto, rinnovamento e progettualità, culminato con l’elezione del nuovo Direttivo Provinciale, chiamato a guidare le attività dell’associazione nei prossimi anni.

Un appuntamento importante, che segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita e di rafforzamento del movimento bandistico del territorio.

Il voto dei delegati ha confermato alla presidenza Francesco Cillufo, dell’associazione Pierluigi da Palestrina di Collesano, riconoscendone l’impegno, la competenza e la dedizione profusi negli anni precedenti. Al suo fianco sono stati riconfermati Nunzio Castiglia, dell’associazione Apollonia di Finale di Pollina, e Giuseppe D’Amico, dell’associazione Pietro Mascagni di Bagheria/Aspra.

Accanto a queste conferme, l’ANBIMA Palermo si arricchisce dell’ingresso di nuovi membri nel proprio Consiglio Provinciale:

Salvatore Spera (Amici della Musica APS, Belmonte Mezzagno),

Pasquale Rizzo (Pietro Mascagni, Bagheria/Aspra),

Carmelo Vivona (Gioacchino Arnone, Marineo),

Andrea Vasta (Città di Misilmeri APS),

Gabriele Spitaleri (G. Rossini, Chiusa Sclafani)

e Francesco Licciardi (G. Verdi, Castelbuono).

L’inserimento di figure già attivamente impegnate nei propri contesti locali in ambito musicale e culturale rappresenta un valore aggiunto di grande rilievo per l’associazione. Professionisti e appassionati che, con spirito di abnegazione e forte senso di responsabilità, sapranno non solo essere all’altezza dei propri compiti, ma anche e soprattutto stimolare e sensibilizzare tutte le bande della provincia verso una partecipazione più viva e consapevole nella promozione della cultura musicale.

Il Presidente rieletto, Francesco Cillufo, ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accordatagli, ribadendo l’intenzione di continuare a investire nella formazione dei dirigenti di banda e nella crescita culturale delle associazioni musicali, con l’obiettivo di creare una rete sempre più coesa e operativa.

Cillufo ha inoltre sottolineato la necessità di ampliare il dialogo con le istituzioni e con il mondo educativo, affinché la musica bandistica possa essere sempre più riconosciuta come patrimonio vivo, formativo e identitario delle comunità locali.

Il nuovo corso dell’ANBIMA Palermo si apre dunque sotto il segno del rinnovamento, della competenza e della collaborazione, con un Direttivo motivato e determinato a promuovere una stagione di intensa attività culturale e musicale in tutta la provincia.