Un premio nazionale al comune di Geraci Siculo per l’assistenza agli anziani durante l’emergenza sanitaria

Geraci Siculo, 28/07/2021 – Il borgo madonita di Geraci Siculo è tra i 5 comuni italiani vincitori del premio “Piccolo comune amico 2020/2021”, per la categoria “Nuova “Gioventù” Digitale”.

Il premio è stato voluto e organizzato dal Codacons, insieme a Coldiretti, Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, con il patrocinio di Anci e Uncem, per promuovere lo sviluppo dei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. In totale sono 30 i comuni italiani premiati nelle sei categorie previste (Agroalimentare, Artigianato, Innovazione sociale, Cultura arte e storia, Economia circolare, Nuova “gioventù” digitale”). Quest’anno, alle cinque classiche categorie, è stata aggiunta la categoria “Nuova “gioventù” digitale”, riservata ai 5 comuni italiani con meno di 5 mila abitanti che più si sono impegnati nell’assistenza alla terza età nei difficili mesi dell’emergenza sanitaria, del lockdown e in questi mesi di ripresa, attraverso diversi strumenti, anche se in linea di massima con “strumenti a distanza”, data l’esigenza di tutelare gli anziani dal contagio del coronavirus. Oltre a Geraci, sono stati premiati i comuni di San Vito di Leguzzano (Vicenza), Costa di Mezzate (Bergamo), Montecilfone (Campobasso) e Serra San Quirino (Ancona). Per i comuni vincitori del premio sono stati creati dei video promozionali ad hoc che saranno diffusi da tutti i canali comunicativi e social dei partner del progetto per far conoscere in tutta Italia non solo i comuni stessi, ma anche il loro impegno sociale.

Per il comune di Geraci è stato apprezzato, durante l’emergenza Covid, il servizio di prescrizione, ritiro e consegna dei farmaci a domicilio nonché un servizio di disbrigo di piccole faccende domestiche e consegna di spesa. Inoltre, è stato attivato il progetto “Alert System” ossia un servizio di informazione telefonica con cui vengono comunicate notizie riguardanti eventuali rischi, sospensione di servizi e inviti a restare a casa. E ancora, un addetto dell’Ufficio Servizi Sociali ha contattato con cadenza settimanale tutti gli anziani con un età superiore agli 80 anni per verificare le loro necessità ed i loro bisogni.

“Siamo davvero felici per questo riconoscimento che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti durante i mesi scorsi – dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – Abbiamo dimostrato, ancora una volta, il nostro senso di appartenenza alla comunità. Nessuno può rimanere solo e in difficoltà. Il nostro impegno verso gli anziani continua, però e non si esaurisce certo adesso. Le nostre attenzioni verso questa fascia di popolazione continueranno con la stessa attenzione di prima per garantire ai nostri “nonni” tutto quello di cui hanno bisogno”.