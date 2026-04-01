Un Project Manager al GAL Hassin

È Giuseppe Crapa il vincitore del bando di concorso, selezionato per il suo ottimo curriculum e il forte entusiasmo. Il GAL Hassin rilancia le attività di ricerca e di comunicazione con nuovo personale

Ha preso servizio il 1° aprile 2026 Giuseppe Crapa come Project Manager della Fondazione GAL Hassin, vincitore nella selezione per titoli ed esami indetta a gennaio 2026.

“Ricordo che da adolescente, quando il GAL Hassin muoveva i primi passi, seguivo con grande interesse gli eventi organizzati a Isnello” dice Giuseppe Crapa. “Già allora coltivavo una forte passione per l’astronomia, tanto da iscrivermi a un gruppo di astrofili”.

Dopo aver conseguito la laurea magistrale cum laude in Ingegneria Gestionale all’Università degli Studi di Palermo, sempre nella stessa università ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Mechanical, Manufacturing, Management and Aerospace Innovation, un percorso innovativo sviluppato tra università e imprese.

“Oggi, entrare a far parte di questa realtà come Project Manager è per me motivo di grande emozione e orgoglio: rappresenta l’incontro tra una passione nata da piccolo e il percorso professionale che ho costruito negli anni” continua Giuseppe Crapa.

Numerose le esperienze internazionali maturate durante il suo percorso di formazione e ricerca, in particolare negli Stati Uniti presso la W. P. Carey School of Business dell’Arizona State University di Phoenix e in Polonia presso la Wroclaw University of Economics and Business. Ha, inoltre, conseguito un Master in European Project Management presso l’Università di Lovanio, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Belga. A queste esperienze si affiancano quelle nel settore industriale e istituzionale, tra cui il ruolo di esperto in attività di lobbying e stakeholder engagement presso l’Associazione industriale Lighting Europe a Bruxelles, oltre all’attività di rappresentante accreditato presso le istituzioni europee e gli enti di standardizzazione, sia europei (CEN) che internazionali (ISO). Questa esperienze, unitamente a quelle maturate presso un’azienda veneta, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Gestione Ambientale, hanno consentito a Giuseppe Crapa di sviluppare solide competenze trasversali in contesti internazionali e multidisciplinari. Tra pubblicazioni e conferenze, vi è il Premio come “Miglior articolo di ricerca per giovane ricercatore” ricevuto presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo nel 2024.

“Lavorare per un’istituzione d’eccellenza come il GAL Hassin e contribuire al suo sviluppo significa anche restituire valore alla mia terra, che mi ha dato tanto durante il mio percorso di formazione. Ho scelto di restare e investire qui le mie competenze, con entusiasmo e senso di responsabilità. Non vedo l’ora di iniziare e di contribuire concretamente alla crescita di questa straordinaria realtà”, conclude Giuseppe Crapa.

Nelle prossime settimane prenderanno servizio anche i vincitori delle due sezioni delle selezioni per la copertura dei posti di Astronomo dedicato alle attività di Ricerca e Astronomo per le attività Didattiche e Divulgative. “Nuove assunzioni di cui si ha assoluto bisogno – dice il Presidente della Fondazione Giuseppe Mogavero – a seguito dei livelli raggiunti al GAL Hassin in termini di qualità del lavoro scientifico svolto, con nuove prospettive di ricerca e l’eccellenza della comunicazione scientifiche che vede, ogni anno, un notevole incremento delle presenze di scuole e pubblico interessato alle esperienze culturali e scientifiche che vengono proposte. Le selezioni hanno reso possibile la presenza di figure di assoluta eccellenza e, nel corso del breve tempo, compatibilmente con le coperture finanziarie, si procederà a nuove assunzioni”.

Un importante slancio verso il futuro, con nuove attività in programma, dopo dieci anni di vita del Centro. Innovare per migliorare.

Immagine: Nella foto, Giuseppe Crapa, il nuovo Project Manager del GAL Hassin.

Fonte: GAL Hassin – https://galhassin.it/un-project-manager-al-gal-hassin/