Un Summer Camp a Petralia Soprana. Ultimi giorni per iscriversi

Petralia Soprana, 20 luglio 2020 – Ultimi giorni per iscriversi al Summer Camp 2020 organizzato dall’ASD Città di Petralia Soprana con il patrocinio del Comune. “Il divertimento è una cosa seria” e come tale deve essere “puro”, “sano” e deve coinvolgere tutti. Queste le prerogative dell’evento multisport che partirà il 27 luglio prossimo presso il campo sportivo di SS. Trinità di Petralia Soprana le cui attività, proprio perché riguarderanno varie discipline, si svolgeranno in modo itinerante. Il Summer Camp è riservato a ragazzi di età variabile da 4 a 14 anni. Le attività sportive proposte sono: calcio, pallavolo, danza, il tennis, jujitsu, nuoto, trekking, orienteering, tiro con l’arco, percorsi acrobatici ed anche con la piantumazione di alberi.

Le location coinvolte sono le piscina di Castellana Sicula, il Parco Avventura di Petralia Sottana, il centro storico di Petralia Soprana e l’area attorno al campo sportivo di SS. Trinità. Sarà una settimana intensa per i ragazzi che saranno coinvolti anche in attività ricreative e didattiche. Una esperienza da non perdere.

Le iscrizioni scadono il 24 luglio. Per info e prenotazioni 3293649022-3286448039