Un topo, una topa e colui che tutto move

(Di Massimo Genchi) – Misca! e per scrivere queste quattro minchiate (sempre le stesse, sempri rricotta e pipi) ci avete messo una settimana? Oh!-Oh! Certo, lo capisco: citazioni, Plinio, Orwell, Fedro (come mai avete dimenticato Trilussa?), consultazione dei voluminosi e sempre utili dossier del capo, lavoro di limatura. Peccato che la lima sia andata in fallo, fra le altre cose, sul salpare iniziale e sulla gratitudine finale. Ma anche sullo stantìo che, purtroppo per voi, si scrive senza accento. E di cu pigliàstivi? Non avete sbagliato il genitivo plurale domuum solo perché avete fatto copia e incolla da internet. Che ci posso fare, sono pedante. E poi queste cose mi divertono.

Certo non l’avete digerito quel post sul canto delle sirene, che ha colto nel segno.

Quanta verità e quanto nervosismo ha sprigionato in voi! Dirò subito che sorvolerò sulle vostre strumentali accuse non rivolte alla mia persona. Però è surreale che a parlare di eterodirezione siano gli estensori del post, due che da tempo ormai vengono costantemente telecomandati. Sì, proprio due, perché in questo parlare speculativo a nome di tutti i democratici si cela l’astio e la cattiveria di due, un topo e una topa. E che topa!

Le considerazioni dei due topi, il capo non lo contiamo proprio, sui miei “editoriali” mi lasciano indifferente perché sono stupide. Farò solo delle brevi puntualizzazioni su alcune delle bestialità da voi asserite.