Una Comunità unita per la Libertà, la Democrazia e la Pace – Secondo appuntamento

Il 25 aprile, durante l’evento “Festa della Liberazione: ieri, oggi, domani”, tenutosi presso l’Aula Consiliare, è stato presentato il percorso promosso dai movimenti, i partiti e l’Amministrazione di Castelbuono, i quali, condividendo i valori che hanno spinto i Partigiani a lottare per la Liberazione dalla dittatura fascista, hanno scelto di riunire le proprie forze in un percorso comune, volto a mantenere viva la Memoria della Resistenza e l’esistenza dei valori che i Padri e le Madri Costituenti hanno abbracciato nella stesura della nostra Carta Costituzionale. Il ciclo ci accompagnerà attraverso la storia del periodo fascista e le storie dei protagonisti locali di questa epoca, per culminare il prossimo 10 giugno con la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, dalla cui proposta da parte del PD (accolta favorevolmente dai gruppi consiliari) è partito il percorso condiviso.

Nel corso del primo evento sono state ricordate, attraverso la testimonianza dei familiari, le storie di partigiani e internati militari che hanno vissuto la Resistenza alla dittatura nazifascista. Preziosissimo è stato il racconto del sig. Mariano Norata, internato militare ultracentenario, che ha portato la propria testimonianza attraverso un video. Sono state raccontate le storie dei partigiani trucidati dai nazifascisti Cristoforo Carabillò (di Castelbuono) e Calogero Bracco (di Petralia Sottana), così come dell’internato militare Emanuele Cannizzaro (di Petralia Sottana, poi vissuto a Castelbuono) e del partigiano sig. Luigi Leta (di Castelbuono).

Il ciclo di conferenze, dibattiti, immagini, cerimonie istituzionali, prosegue con gli eventi di giorno 11 e 12 maggio.

L’evento di giorno 11 maggio si terrà alle ore 21:00 presso la Sala Lorenzo Marzullo. Durante questo appuntamento avremo la possibilità di riflettere insieme sul film “Aquile Randagie” di Gianni Aureli. Il film del 2019 racconta della storia vera di un gruppo di Scout di Milano che ha svolto attività clandestinamente all’epoca del fascismo; alcuni dei membri aderirono anche ad un’associazione segreta antifascista, impegnandosi affinché possa essere mantenuta la promessa fatta all’inizio del film: “Noi dureremo un giorno in più dei fascisti”. Avremo la possibilità di ascoltare la testimonianza del Gruppo Scout AGESCI Cefalù 1 e del Gruppo Scout AGESCI Castelbuono 1.

L’evento di giorno 12 maggio, dal titolo “Castelbuono tra fascismo e Resistenza”, si terrà presso la Sala Lorenzo Marzullo alle ore 18:30. Modererà i lavori Luciana Cusimano, Segretaria del circolo PD di Castelbuono, e il programma prevede gli interventi del Prof. Martino Spallino e del Prof. Giuseppe Spallino. L’incontro sarà un’importante occasione per conoscere la storia della Castelbuono del periodo fascista.

Comune di Castelbuono

Partito Democratico Castelbuono

Democratici per Castelbuono

Costituente Per Castelbuono

Consulta Giovanile di Castelbuono