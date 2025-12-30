Una notte da grande show: Castelbuono festeggia il 2026 con Massimo Minutella e Lidia Schillaci

Castelbuono è pronta a salutare l’arrivo del nuovo anno con un evento di grande prestigio: il Grande Show 2026 – Il Capodanno, in programma mercoledì 31 dicembre alle ore 23:45 in Piazza Castello, con Massimo Minutella & The Lab Orchestra e la special guest Lidia Schillaci.

Showman, autore e conduttore tra i più amati dal pubblico, Massimo Minutella rappresenta da anni un punto di riferimento dell’intrattenimento siciliano. La sua carriera spazia tra televisione, radio e teatro, con spettacoli capaci di unire ironia, ritmo e grande coinvolgimento.

Al suo fianco The Lab Orchestra, realtà musicale apprezzata per qualità e dinamismo, sotto la direzione musicale del Maestro Giuseppe Preiti.

Ospite speciale della serata sarà Lidia Schillaci, una delle voci più potenti e riconoscibili del panorama musicale italiano. La cantante ha conquistato il grande pubblico grazie alla partecipazione a programmi televisivi di grande successo come The Voice of Italy, Tale e Quale Show e All Together Now, distinguendosi per carisma, estensione vocale e intensità interpretativa. Un percorso artistico che l’ha portata a esibirsi su palcoscenici prestigiosi e a collaborare con importanti nomi della musica italiana.

Una notte di musica e spettacolo per accogliere il 2026 con energia ed eleganza, nel cuore di Castelbuono.