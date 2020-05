Unasca: presto la riapertura delle autoscuole, tra le proposte un bonus da 250 euro ai giovani per il conseguimento della patente

(Riceviamo e pubblichiamo) – Ieri pomeriggio l’Unasca di Palermo con il Segretario Valentina Senettone ha incontrato il Deputato Regionale On. Alessandro Arico’ per sottoporre una serie di proposte al Governo Regionale per riaprire le autoscuole siciliane dal 18 maggio. Lo stesso Arico’ ha fatto proprie le istanze dell’Unasca formulando un ordine del giorno indirizzato al Governo Musumeci durante la seduta odierna dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Tra le proposte – commenta soddisfatta Valentina Senettone – l’inserimento dell’apertura delle autoscuole nel prossimo Decreto del Presidente della Regione per il 18 maggio. In particolare abbiamo sollecitato l’abbattimento del bollo auto e della tassa di circolazione di tutti i veicoli delle autoscuole e dei consorzi a cui aderiscono per il periodo di inattività del 2020, la sospensione al 31/12/2020 per la restante parte, l’erogazione di un bonus di 250 euro destinato ai giovani per il conseguimento della patente di categoria B e alle famiglie per i giovanissimi che vogliono conseguire la patente A-M. Ed ancora, un bonus di 1.000 euro per il conseguimento delle patenti professionali (C e CQC Merci, D e CQC Persone), procedure più snelle per l’impiego dei fondi europei FSE destinati al Progetto Giovani 4.0 ed una data certa per la ripresa delle attività di autoscuola, in modo da poter organizzare i corsi per allievi, istruttori ed esaminatori attraverso le modalità di sicurezza previste per l’emergenza COVID19.

Ringraziamo tutte le Istituzioni e l’On. Arico’ che in queste ore stanno sposando la causa di tante aziende come le nostre – conclude – vogliamo ripartire con grande prudenza e senso di responsabilità per la salute dei nostri operatori e degli allievi. L’auspicio è che di pari passo possano riprendere le normali attività lavorative degli uffici della Motorizzazione assicurando il perfetto funzionamento del sistema trasporti e formazione.