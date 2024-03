Unità pastorale Castelbuono. Il programma delle liturgie del triduo pasquale

Il Triduo Pasquale, il cui centro è costituito dalla Veglia del sabato sera e che termina con i vespri della domenica di Pasqua, comincia Giovedì santo. Ognuna delle liturgie di questi tre giorni evidenzia in modo particolare un aspetto, una componente del mistero del Signore Gesù Cristo: morte, risurrezione, elevazione nella gloria, presenza in mezzo a noi. Le grandi celebrazioni dei giorni santi ne svolgono l’unità e ci introducono in essa.

Settimana santa, settimana santificante, quando ci si lascia guidare dalla liturgia prolungata nella meditazione e preghiera personale e comunitaria.