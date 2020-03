Uniti ma distanti, il video su Ypsigrock e la Sicilia che incoraggia la speranza per il futuro

Nel momento di più grande difficoltà nazionale accompagnato dall’eccezionale sforzo compiuto da tutti gli italiani per superare questa crisi, pubblichiamo l’emozionante video girato da Jacopo Battistella, in occasione di Ypsigrock Festival 2019, accompagnato dalla convinta fiducia di riavere la nostra adorata normalità.

Ecco le sue parole:

Uniti ma distanti. 💜

In questi giorni di isolamento, ho pensato spesso a quando tutto questo finirà, a quando sarò in ferie (non quelle “obbligate” per cause di forza maggiore), al weekend del 6/9 agosto quando tornerò con i miei amici nella vostra splendida Sicilia, a Castelbuono,

Speranza per il futuro.

Nostalgia del passato.

Il futuro è già nostalgia.

Con diversi mesi di ritardo, grazie alla quarantena in corso, ho trovato il tempo per riordinare le varie clip raccolte lo scorso anno e per montare un breve video.

Se vi va, tra una serie TV e l’altra, dalla vostra camera o dal divano… buona visione!

Vi penso spesso.

Siamo ospiti.