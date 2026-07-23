Uno spettro si aggira per le vie del paese. E il Solidale se la fa addosso

(Di Massimo Genchi) – Nel corso delle ultime settimane mi sono giunte voci, secondo le quali il Solidale sarebbe nervoso, inquieto, ossessionato dalla mia presenza, da ciò che faccio o che farei, ora anche da ciò che fotografo. Direi, quindi, dalla mia persona. Mischinu! Mi vede ovunque: nell’acqua che sgorga quando armeggia con fare raffazzonato e improvvisato nei serbatoi, anche in quelli free, nello specchietto retrovisore della Renegheid e del carrozzone blu, nella foto di Mattarella posta alle sue spalle in municipio, addirittura sostiene di avermi visto anche sul pullman di supporters che da Castelbuono lo hanno SPONTANEAMENTE accompagnato Mpalermo nel pietoso viaggio della speranza al San Paulo Palass Otell. Insomma, io per lui sono ovunque. Soprattutto dove non sono.

Ora, sapere che il Solidale, l’uomo dai pugni piantati sui fianchi, gambe larghe, mento in fuori (pancia in dentro è difficile), sapere che costui è da me ossessionato mi diverte alquanto perché significa che non riesce a costringermi al silenzio, come ha fatto sistematicamente con mezzo paese e con gran parte del comprensorio. Ma non usando metodi fascisti e polizieschi. No!, assolutamente. Solo con le parole dolci e la dialettica. Come Sant’Agostino. Soprattutto ora, che il Solidale si è avvicinato alla chiesa. Sarebbe proprio il caso di dire: bbellu sacerdoti!!!!

E allora, data questa impotenza, cerca di incidere con l’unica cosa che in vita sua ha saputo fare veramente: seminare zizzanie, spargere sfrontate bugie sul conto di chiunque, sguinzagliare scagnozzi, cercare di incunearsi nel tentativo di spaccare sodalizi, rompere legami e rapporti altrui nel tentativo di trarre vantaggi di bassa lega. Ma, stringi stringi, il Solidale funziona come la legge di annullamento del prodotto: appena interviene lui il risultato è automaticamente zero.

Ora, siccome l’opposizione della corrente consiliatura gli sta facendo un culo come un cappello da prete, cerca in tutti i modi di minarla al suo interno cercando di raggiungerli per giri larghi e vie superiori, attraverso sterili motteggi sibillini, tentando di instillare il convincimento di essere eterodiretti dal “capogruppo Cangelosi insieme a chi dall’esterno detta la linea politica e periodicamente diffonde lettere e messaggi dal tono ben preciso, in uno stile che ricorda quello di Fratelli d’Italia”.

Ovviamente, non parlerò della capogruppo Cangelosi ché le mosche se le sa scacciare da sé ma di chi, dall’esterno, detterebbe la linea politica e periodicamente diffonde lettere e messaggi, per rimettere le cose al loro posto.

Il Solidale, che non brilla certo per originalità, dopo tanti anni, non si è ancora stancato di ripetere gli stessi allucinati discorsi, con le stesse parole. Continua imperterrito, come il pidocchioso nel pozzo, a ripetere sempre lo stesso tollamatolla senza stancarsi e senza stancarsi di annoiare.

Ora, solo una cima come il Solidale può sostenere che il gruppo di opposizione consiliare e il relativo coordinamento politico possano essere così minchioni da farsi scrivere emendamenti, comunicati, interrogazioni, sottoscrivendoli alla cieca senza controllare attentamente, facendosi imporre la pubblicazione di comunicati e di interrogazioni contro la propria volontà. Evidentemente, il Solidale, ha grossi problemi dovendo passare da un sistema di riferimento a un altro. Lui, ovunque si sia trovato ad agire, è stato abituato a fare così: a comandare a bacchetta, a dettare la linea politica, a tenere tutti silenziati, a calpestare le regole democratiche facendo succedere il finimondo se non si fa esattamente quello che dice lui. E dal momento che l’uomo di mala coscienza come opera pensa, ritiene che a casa di altri la prassi sia quella che lui ha applicato con tutti fin da quando è nato.

Sui toni, che ricorderebbero quelli di Fratelli d’Italia, dirò che lo stile, la posa, il fare oppressivo, arrogante, prepotente, l’arbitrario senso delle leggi sono di gran lunga più marcati nel Solidale che nei peggiori esponenti della destra estrema. D’altra parte, nell’entourage e nel suo elettorato, la sinistra non si riesce a vederla neppure al microscopio elettronico. Basta notare come i suoi più irriducibili e sempre pronti sostenitori, gli hooligans, quelli che lui suole chiamare PO-PO-LO, si esprimono ordinariamente a proposito della magistratura, di Gratteri, di Di Matteo, del sionismo, delle guerre, del lavoro nero, dello sfruttamento, dell’antifascismo. Basta vedere come si sono espressi in questi giorni a proposito del gioielliere Roggero. E per giunta parla!?

Pochi giorni fa, il Solidale ha fatto una sensazionale scoperta che lo ha portato ad esclamare: un fotografo, quel fotografo, si aggira per le vie del paese.

Slogan bellissimo benché scopiazzato da Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro del comunismo. Vale a dire, l’incipit del Manifesto del Partito Comunista. Ma il Solidale che cazzo ne sa di Marx, dei suoi scritti e della sua dottrina? Qualche suo aspirante portaborse, che lo ha accompagnato nel viaggio della speranza, gliel’ha scritta e lui se n’è fregiato.

L’incipit del Manifesto di Marx, riferito a me, è catartico, dal momento che ristabilisce subito chi è comunista e chi, invece, è solo un avventuriero della politica. Senza dire che lo spettro, cioè la paura, la fobia che si aggira, dipinge perfettamente u frùçiu, il cacazzo, che lo assale e lo turba. Io lo turbo, a quanto dicono. E ben gli deve stare. Ma poi, se dice di essere tranquillo, di avere tutto a posto, di avere un paese assurto a modello, cosa lo turba? Ovviamente pensa a quanto virtuale sia questa immagine a base di vapore e di zucchero filato, tutta fumo e tric-trac, fatta di chiacchiere e comunicazione artata, fittizia e veicolata. Pensa al danno di immagine che ne può ricavare, soprattutto oltre la Fiumara. Pensa ai Solidali, ultima sua genialata, pensa a quell’ultimo treno per la Regione che non può permettersi di perdere. La cosa è seria. Ma non per la politica. Per fatto personale.

Dunque, il Solidale ha addomesticato un allarme fotografico dei suoi fidi guardiani del territorio (evidentemente in questo paese non è più possibile scattare fotografie) per attaccare me. Ma con il precipuo obiettivo di isolare politicamente lei e colpire tutti gli altri, per cancellarli dalla scena politica. In una sola parola, il suo solito sciacallaggio, la sua solita pratica sfascista. Peccato che non ci riesca mai. Gli finisce sempre come Gatto Silvestro. Insomma, non è cosa.

Però, sulle fotografie scattate di frodo, c’è da far sapere alle nuove generazioni e da rinfrescare la memoria alle vecchie, che il Solidale, nel 1999, non aggirandosi, perché altri si aggirarono per lui, ebbe fra le mani preziose fotografie sulla curva che la circonvallazione est fa in corrispondenza del bivio per Santa Lucia. Bene, il Solidale, da capogruppo e coordinatore del Movimento Democratico per Castelbuono (lui sempre uno e trino), utilizzò quelle fotografie per ordire una imboscata nei confronti dell’ assessore ai LL. PP. prof. Lucio Spallino, del suo stesso gruppo politico, chiedendone la testa al sindaco dell’epoca. Cosa che alla fine riuscì ad ottenere. Era cominciata l’eliminazione seriale dei non solidali col Solidale, di chi, anche potenzialmente, rappresentava un ostacolo per la sua marcia verso la conquista del potere. Belle quelle fotografie!

E ora, provate a immaginare! Immaginate se fosse diventato Principe! Mischinu, mi sonna a notti! Immaginate! Immeggin! Mancu John Lennon… con la differenza che il Solidale facissi scappari puri a Yoko Ono.

Ma raccogliamo pure l’invito a immaginare e a ridere del Principe. Non tutti ne sono capaci, ovviamente. Io lo immagino sempre, come sarebbe stato se fossi diventato Principe. Certu-ca, bbuttana du munnu, sarebbe stato magnifico.

Innanzituttamente, avrei avuto uno stipendio da Principe e finito di avere il pititto a menza panza.

Non solo avrei avuto uno stipendio da principe, ma me lo sarei aumentato. Al Massimo, si capisce. Vasinnò unn’amu fattu nenti.

Se io fossi diventato principe, Cetto Laqualunque mancu m’avissi parsu pellicola.

Mi sarei venduto la mia macchina, tanto a cosa mi sarebbe servita? E avrei usato… il carrozzone blu, no. Invece la Renegheid bianca ritargata sì. E avrei fatto comprare al Comune anche una Lamborghini. E me le sarei portate a casa tutte e due, ma no fora. Nchiusi nno garaggi, teccà.

Inoltramente, ogni du-tri, viaggi istituzionali nei posti più esotici, naturalmente con la macchina della Comunità. E a spese della Comunità! Ni nni futtiemu.

Manciari e viviri a francavilla in tutti i ristoranti del principato. Tanto, tutti sti principi di Galles, di Monaco, Lussemburgo, Danimarca iddri neca paanu nenti, paga il Regno. E il principe chi è, minchia?

Il letto del fiume lo avrei fatto fare così largo da sembrare la pista di Indianapolis. E la terra e le pietre le avrei regalate. Tanto, nel principato chi minchia nn’amu a fari dâ petra???

E poi l’acqua! L’acqua bisognerebbe richiederla al principe. Di persona personalmente. Chi cos’è ssu babbìiu? L’acqua deve essere controllata. Si telefona al numero del principe e si chiede: eccellenza, per piacere, l’acqua non corre (a proposito di Indianapolis). Me la porta? Il principe se lo scrive in una libbretta, quanto non se lo scorda e ve la porta. E state tranquilli che non se lo scorda più.

Se io fossi diventato principe nessuno avrebbe parlato male di ciò che succede nel principato. Sui giornali, notizie negative su Castelbuono non ne sarebbe uscita manco una. Forse non ci siamo capiti: col principe, nel principato va tutto benissimo!

Potrei continuare fino a domani a immaginare cosa avrei fatto se fossi diventato principe, perché modestamente sono un tipo molto fantasioso, innanzituttamente e soprattuttamente. Ma puttroppamente non lo divenni e ora, c’è poco da immaginare se fossi diventato Principe.

Oggi non abbiamo un principe, non abbiamo un politico, ma una caricatura di politico che tiene banco da trent’anni grazie a una serie di accordi spuri e sottobanco, facendo il bello e il cattivo tempo, infischiandone di tutto e di tutti. Come se fosse a so casa. E in questi anni ha lasciato attorno a sé e dietro di sé un deserto fisico, morale e culturale. Il Solidale, che ha il senso del paradosso, lo chiama paese reale ma è un paese con strade vuote, negozi che chiudono, case disabitate, un traffico che, di proposito, nessuno controlla, un artigianato finito, un tessuto sociale sfilacciato e irriconoscibile, gente che se ne va a un ritmo impressionante. Non solo ingegneri, medici, professionisti. Anche operai e giovani lavoratori che se ne vanno, alla ricerca di migliori condizioni di lavoro e di vita. E lui, che ha il senso del paradosso, lo chiama sistema Castelbuono, che da molti verrebbe preso a modello. Ormai non ci si sforza più neanche di ridere, perché c’è solo da piangere. Per come ci ha ridotti.

Per fortuna, la grande laboriosità, la riconosciuta inventiva e la straordinaria intelligenza dei castelbuonesi riescono a creare le uniche esperienze positive, gli unici risultati rimarchevoli che oggi si possono apprezzare. Ma sono esclusivo frutto di iniziative e intraprendenza private, e perciò indipendenti da ogni presunto merito amministrativo. L’amministrazione potrebbe anche non esserci. Che sarebbe anche meglio. Altro che appuntarsi medaglie, l’amministrazione! Medaglie di pala di ficodindia, quelle sì.