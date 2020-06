Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro dei nimici da cuntintizza

(Riceviamo e pubblichiamo)

Cari amici di tutta quella parte di mondo che non ci guarda e che è tantissima.

Una volta tanto siamo veramente contenti e felici di informarvi che è in avanzato stato di organizzazione la prima CONVENTION internazionale dei NIMICI DA CUNTINTIZZA che si terrà a Castelbuono.

Info e iscrizioni all’indirizzo mail nimicidacuntintizza@tiscali.it

Max riservatezza

No perditempo

No amici da cuntintizza

No amici degli amici … da cuntintizza